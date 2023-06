Nach Koranverbrennung: Iran bestellt schwedischen Geschäftsträger ein

Der Außenminister der Islamischen Republik, Hussein Amirabdollahian (Bild), kritisierte die Koranverbrennung. © IMAGO/Iranian Foreign Ministry

Nachdem ein Koran in Stockholm angezündet wurde hat der Iran den schwedischen Geschäftsträger einbestellt.

Teheran - Wie das Außenministerium in Teheran am Donnerstag mitteilte, wurde der Diplomat in Abwesenheit des Botschafters zu dem Gespräch vorgeladen - eine scharfe Form des diplomatischen Protests. Besonders beleidigend sei die Verbrennung angesichts des muslimischen Opferfests und der Wallfahrt Hadsch, teilte das Außenministerium weiter mit.

Auch der Außenminister der Islamischen Republik, Hussein Amirabdollahian, kritisierte die Koranverbrennung. Demokratie und Freiheit für ein solches Verhalten zu missbrauchen werde nur Terrorismus und Extremismus anheizen, schrieb der Minister auf Twitter. «Der Westen verbrennt sich nur die Finger.»

Bei einer Demonstration in Stockholm war am Mittwoch ein Koran angezündet worden. Ein Mann steckte ein Exemplar der Heiligen Schrift des Islams vor einer Stockholmer Moschee an. Die Polizei hatte den Protest zuvor bewilligt, nachdem andere Aktionen dieser Art im Februar untersagt worden waren. Mutwillige Koranschändungen gelten im Islam als blasphemisch. In vielen islamischen Ländern drohen Strafen. (dpa)