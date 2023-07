Teilnehmer von erstem Bürgerrat ausgelost

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat die Teilnehmer des ersten Bürgerrats ausgelost.

Berlin in Deutschland - Sie bestimmte am Freitag per Lotterieverfahren die 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich ab Ende September mit dem Thema „Ernährung im Wandel“ befassen sollen.

Die Demokratie brauche „frische Ansätze, um das Vertrauen in die etablierten Institutionen zu stärken“, sagte Bas. In den Bürgerrat könnten nun „sehr unterschiedliche Menschen“ beim Thema Ernährung ihre „persönlichen Sichtweisen und Erfahrungen einbringen“. Für das Parlament sei das Gremium auch ein Mittel „zur Rückkopplung mit den Menschen“.



Bas hatte Mitte Juni knapp 19.300 zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger aus 84 ebenfalls per Zufall bestimmten Gemeinden zur Teilnahme eingeladen. 2220 zeigten Interesse. Ein Algorithmus ermittelte 1000 mögliche Zusammensetzungen eines Bürgerrates, von denen Bas über das Ziehen von drei Ziffern nun eine auswählte. Gewinner war der Bürgerrat mit der Ziffer 187.



Der Bürgerrat soll ein möglichst repräsentatives Bild der Gesellschaft abbilden. Kriterien waren deshalb geografische Herkunft, Geschlecht, Alter, Gemeindegröße und Bildungsstand. Zudem wird sichergestellt, dass auch Veganer und Vegetarier entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sind.

Der Bürgerrat wird am 29. September 2023 feierlich eingesetzt. Vorgesehen sind insgesamt drei Wochenendsitzungen in Präsenz. Hinzu kommen sechs digitale Abendveranstaltungen. Der Bürgerrat soll bis zum 29. Februar 2024 ein Gutachten mit Handlungsempfehlungen vorlegen. Diese sind aber für die Abgeordneten nicht bindend. mt/ilo