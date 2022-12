Aufruf zum „Tag des Zorns“ durch palästinensischen Präsident und die Fatah

Palästina ruft zum Tag des Zorns © IMAGO/Nasser Ishtayeh

Der Präsident der Palästinenser und die dazugehörige Fatah-Bewegung rufen nach dem Tod eines inhaftierten Palästinensers in Israel zu einem „Tag des Zorns“ auf.

Tel Aviv/Ramallah - Die Fatah rief für Dienstag außerdem zu einem Generalstreik im Westjordanland auf. Damit reagierte sie auf den Tod des 50-jährigen Häftlings Nasser Abu Hamid vom Al-Amari Camp in Ramallah, ranghohes Mitglied des bewaffneten Fatah-Arms Al-Aksa-Brigaden. Organisationen, die palästinensische Häftlinge unterstützen, hatten Israel Fahrlässigkeit bei der medizinischen Behandlung des Krebskranken vorgeworfen.

Ein Sprecher der israelischen Gefängnisbehörde aus Tel Aviv bestätigte den Tod eines Häftlings am Dienstag. Er habe an einer unheilbaren Krankheit gelitten und sei am Montag in ein Krankenhaus gebracht worden. Er habe durchgehend eine sorgfältige medizinische Behandlung erhalten. Der Mann habe eine lebenslange Haftstrafe abgesessen. Er sei unter anderem wegen Mordes und Terroraktivitäten verurteilt worden. Zum ersten Mal sei er im April 2002 inhaftiert worden. Dies sei bereits sein vierter Haftaufenthalt. «Wie jeder Fall dieser Art wird der Vorfall gegenwärtig untersucht», hieß es in der Mitteilung.

Nach Angaben israelischer und palästinensischer Menschenrechtsgruppen befinden sich weit über 4000 «Sicherheitshäftlinge» in israelischer Haft. Diese gehören meist militanten Palästinenserorganisationen an und ihnen werden Straftaten gegen Israels Sicherheit zur Last gelegt. (dpa)