Schüsse im Zentrum von Tel Aviv: Tote und immer mehr Verletzte - Alle öffentlichen Verkehrsmittel gestoppt

Von: Momir Takac

Einsatzkräfte suchen nach einem mutmaßlichen Terroranschlag im Zentrum von Tel Aviv nach dem Täter. © Ilia Yefimovich / picture alliance

Im Zentrum von Tel Aviv sind Passanten beschossen worden. Es gibt Berichten zufolge Tote und Verletzte. Der mutmaßliche Attentäter ist flüchtig.

Schüsse im Zentrum von Tel Aviv: Mindestens zwei Menschen sind beim mutmaßlichen Anschlag getötet worden.

Zahl der Verletzten steigt: Weitere verwundete Personen in Israel gemeldet.

Dieser News-Ticker zu den Schüssen in Tel Aviv wird laufend aktualisiert.

Update vom 7. April, 22.25 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Anschlag mit mindestens zwei Toten im Herzen Tel Avivs steigt die Zahl der Verletzten. Inzwischen gelten mindestens zehn Menschen als verwundet, eine Person schwebe in Lebensgefahr, berichteten Sanitäter.

Im nahegelegenen Ichilov-Krankenhaus wurden nach Angaben des Leiters Ronni Gamzu vier Schwerverletzte notoperiert. „Sie haben Schussverletzungen in der Brust, im Bauch, am Kopf und im Gesicht“, sagte er Reportern.

Der Täter befindet sich noch immer auf der Flucht. Das israelische Fernsehen berichtete, man gehe davon aus, dass es sich um einen Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland handele. Der Tatverdächtige sei schwarz gekleidet und habe einen blauen Rucksack auf dem Rücken getragen.

Hunderte von Sicherheitskräften suchten nach ihm. Nach Medienberichten durchkämmten die Sicherheitskräfte die Gebäude im Umkreis. Das Fernsehen berichtete, die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Stadtzentrum seien komplett gestoppt worden.

Schüsse in Tel Aviv: Mindestens zwei Menschen sterben bei mutmaßlichem Anschlag

Erstmeldung vom 7. April

Tel Aviv - In Israel könnte es den nächsten Anschlag gegeben haben. Im Zentrum der Mittelmeer-Stadt Tel Aviv sind am Donnerstagabend Schüsse gefallen. Ein Attentäter habe auf Besucher einer Kneipe auf der belebten Dizengoff-Straße geschossen, teilte die Polizei mit.

Dabei wurden offenbar mindestens zwei Menschen getötet, mehrere weitere wurden verletzt, berichteten Sanitäter. Sicherheitskräfte suchten nach dem Täter. Die Polizei rief die Anwohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der Rettungsdienst Zaka berichtete, Sicherheitskräfte lieferten sich einen Schusswechsel mit dem Attentäter.

Schüsse in Tel Aviv: Zwei Menschen tot - mehrere Verletzte

Im Stadtzentrum waren immer wieder Sirenen zu hören, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Umgebung. Laut der Nachrichtenseite ynet sollen Schüsse an mehreren Punkten gleichzeitig gefallen sein. Dies wurde bislang nicht bestätigt.

In den vergangenen zwei Wochen waren in Israel bei einer Anschlagsserie elf Menschen getötet worden. Ende März kamen in Tel Aviv bei einem Anschlag fünf Menschen ums Leben. Bei zwei der drei Attentate waren die Angreifer israelische Araber mit Verbindungen zum IS. Bei dem vorerst letzten Anschlag vor gut einer Woche war der Attentäter ein Palästinenser.

Der Anschlag kommt in Zeiten politischer Turbulenzen. Ministerpräsident Naftali Bennett verlor durch den Rücktritt einer Abgeordneten seiner Jamina-Partei seine hauchdünne Mehrheit in der Knesset.