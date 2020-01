Tempolimit-Streit der GroKo: Angela Merkel mit Machtwort - Politikerin für Tweet angefeindet

Deutschland ist das einzige Industrieland ohne Tempolimit.

Deutschland ist das einzige Industrieland, das gleichzeitig aus Kern- und Kohleenergie ausstiegen will.

Der einzige zu sein heißt nicht automatisch, das man falsch liegt.

Sicherheit:

Verkehrstote pro 100.000 Einwohner: 12,4 in den USA, 4,1 in Deutschland (lt.WHO lt. Wikipedia)

Verkehrstote je 100.000 Fahrzeuge: 12,5 in den USA, 5,7 in Deutschland (lt. WHO lt. Wikipedia)

In den USA stieg zuletzt die Zahl der Verkehrstoten, in Deutschland sank sie (jeweils über mehrere Jahre hinweg betrachtet). Tempolimit ist nicht gleich Sicherheit.

Selbst wenn es so wäre, 409 Autobahntote (davon über 100 LKW-Fahrer, also immer limitiert) in 2017 auf allen Autobahnen (limitiert und frei), wir retten also mit Tempolimit weniger als 400 Menschen. 508 Menschen sind im gleichen Zeitraum bei Badeunfällen ertrunken.

Jeder einzelne eine persönliche Tragödie, aber es fordert auch niemand 1m maximale Wassertiefe in Schwimmbädern oder Schwimmverbot an Badeseen, also reden wir offenbar von einer Zahl, die in der Statistik an anderer Stelle auch toleriert wird.

Klimaschutz: Argument fällt in ein paar Jahren eh weg (E-Auto), bis dahin (optimistisch geschätzt) 1-2 Mio. Tonnen CO2 im Jahr, Bei über 800 Mio. Tonnen insg. und 300 Mio. Tonnen in der Energiewirtschaft. Den Großteil davon sparen wir, wenn wir aus der Kohle rauskommen. Nur müssen 43% im Energiemix ersetzt werden, bislang kommen Solar und Wind auf 35%. Wir bauen Windkraft seit 2001 mit Hilfe des EEG aus, müssen ihn aber jetzt in ein paar Jahren mehr als verdoppeln.

Es gibt derzeit keine klare Mehrheit im Parlament für ein Tempolimit, also können wir die 1-2 Mio. Tonnen (wenn es denn so viele sein sollten) nicht problemlos "im Handstreich" einsparen. Aber bei 1-2 Mio. Tonnen lohnt sich keine lange Diskussion, wenn wir an anderer Stelle arbeiten müssen, um 300 Mio. einzusparen. Es lohnt sich nicht mal wirklich darüber zu reden, ob alle dafür sein sollten oder nicht. Dafür gibt es zu viele andere zu große Probleme.

Ich bin nicht begeistert, ausgerechnet Herrn Scheuer rechtgeben zu müssen, aber wenn ich mir die möglichen Vorteile ansehe, dann ist das wirklich nicht vordringlich. Und wenn man es nicht locker durchbringt, dann muss über andere Themen geredet werden, wo größere Ergebnisse möglich sind als 400 Menschen oder 2 Mio. Tonnen CO2.

Ich finde es auch nicht fair, die Limit-Gegner mit der Waffen-Lobby USA zu vergleichen, denn durch Schußwaffen sterben dort gut 100 Menschen - am Tag. Rechne ich auf Einwohner runter, müssten auf der Autobahn 25* so viele Leute umkommen, bis die hiesige Schnellfahrer-Fraktion mit den Waffen-Lobbyisten der USA verglichen werden könnte.