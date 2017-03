Terror-Alarm in Essen: Polizei sucht nach IS-Kontaktleuten in Deutschland

Essen - Nach der Terror-Drohung gegen ein Essener Einkaufszentrum am Samstag hat die Polizei zwei verdächtige Drahtzieher festgesetzt. Nun sucht sie nach IS-Kontaktmännern in Deutschland.

Es gab eine Terror-Drohung gegen das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen (mehr als 200 Geschäfte, 70.000 Quadratmeter Verkaufsfläche).

Offenbar hat die Anschlagsdrohung einen islamistischen Hintergrund.

Laut einem Zeitungsbericht soll es Warnungen vor Selbstmordattentätern gegeben haben.

Mittlerweile hat die Polizei zwei Männer in Oberhausen festgesetzt und sucht nach Kontaktmännern der mutmaßlichen Drahtzieher in Deutschland.

Da das Einkaufszentrum Centro "in Oberhausen generell ein mögliches Ziel" darstelle, werde die Polizei dort "ab sofort deutlich präsent sein".

Nach dem möglicherweise verhinderten Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Essen ist offen, wer die Kontaktleute des mutmaßlichen Drahtziehers in Deutschland sind und wo sie stecken. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen hatte der Verdächtigte, ein deutscher Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), von Syrien aus per Internet-Messenger mehrere Personen direkt kontaktiert und versucht, sie für einen Angriff auf das Einkaufszentrum zu motivieren. Demnach sah die für Samstag terminierte Anschlagsplanung vermutlich ein Attentat einer ganzen Tätergruppe vor. Ein Teil soll sich in Deutschland befunden haben, ein anderer Teil sollte aus dem Ausland anreisen.

Polizei hatte konkrete Hinweise auf Anschlag

Die Polizei hat nach eigener Einschätzung den Terroranschlag in Essen am Samstag mit ihrem massiven Einsatz verhindert. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es habe ganz konkrete Hinweise gegeben, dass der Anschlag auf das Einkaufszentrum an diesem Tag habe stattfinden sollen.

Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der möglicherweise geplante islamistische Anschlag auf das Essener Einkaufszentrum von einem mehrköpfigen Team von Terroristen ausgeführt werden sollte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen soll der mutmaßliche Drahtzieher aus dem Dschihadisten-Gebiet in Syrien heraus per Internet-Messenger versucht haben, mehrere Personen für ein Attentat auf das Einkaufszentrum in der Essener Innenstadt zu motivieren.

Nach diesen Informationen vom Samstag sah die Anschlagsplanung vermutlich ein Attentat mit einem sogenannten „Hit-Team“ vor. Ein Teil der möglichen Attentäter soll sich demnach in Deutschland befunden haben, ein anderer Teil sollte aus dem Ausland anreisen. Unklarheit bestand am Samstagabend noch über die Personalien der möglichen Attentäter. Unklar war auch, wie viele Terroristen sich an einem möglichen Anschlag hätten beteiligen sollen.

Medien: IS steht in Verbindung mit den Plänen

Inzwischen berichten mehrere Medien, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit dem möglichweise geplanten Anschlag in Verbindung stehen soll. Nach „Bild“-Informationen soll ein deutscher IS-Kämpfer, der aus Oberhausen stammt, über einen besonderen Chat aus Syrien gleich mehreren Personen im Ruhrgebiet den Auftrag für den Anschlag erteilt haben. Dabei habe er die Bauanleitung für eine Bombe gleich mitgeschickt. Der Mann habe im Auftrag der IS-Führung gehandelt. Die Zeitung berief sich auf Informationen von Verfassungsschutzbehörden. Auch der WDR berichtete über einen Auftraggeber mit IS-Bezug.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen gewann das Bundesamt für Verfassungsschutz den ersten Hinweis auf das Bedrohungsszenario aus eigenen Quellen. Dabei soll es um abgehörte elektronische Kommunikation gehen.

Nach Hinweisen auf Anschlag in Essen: Zwei Männer in Oberhausen festgesetzt

Nach den Hinweisen auf einen möglichen Terroranschlag in Essen hat die Polizei am Samstag zwei Männer in Oberhausen festgesetzt. Beide sollten vernommen und ihre Wohnungen durchsucht werden. Die Sicherheitskräfte verstärkten daraufhin auch ihre Präsenz am Oberhausener Einkaufszentrum Centro. Es deute aber nichts auf einen dort geplanten Anschlag hin, hieß es.

Um 13.30 Uhr startete der erste Polizeieinsatz in einer Wohnung in Oberhausen. Der Wohnungsinhaber wurde zur Vernehmung mitgenommen. Um 14.10 Uhr setzten die Einsatzkräfte einen weiteren Mann in einem Oberhausener Internetcafé fest. "Auch ihn werden Beamte heute vernehmen und seine Wohnung durchsuchen", teilte die Polizei mit. Der Schwerpunkt der polizeilichen Ermittlungen befinde sich damit in Oberhausen. Die Polizei sprach bei den beiden Vernommenen nicht von Tatverdächtigen.

Da auch das dortige Einkaufszentrum Centro "generell ein mögliches Ziel" darstelle, werde die Polizei dort "ab sofort deutlich präsent sein". Die Polizei stellte aber auch klar: "Momentan gibt es KEINE konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag am Centro."

Wenige Tage nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember waren wegen angeblicher Attentatspläne auf das Centro zwei Brüder in Duisburg festgenommen worden. Die Polizei hatte zuvor einen "ernstzunehmenden Hinweis aus Sicherheitskreisen" erhalten. Die Männer wurden jedoch wieder freigelassen, da sich der Verdacht gegen sie nicht erhärten ließ.

+ Das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in Essen wurde nach Hinweisen auf einen Anschlag geschlossen. © dpa

Anschlags-Drohung: Einkaufszentrum in Essen geschlossen

Die Information über die Terrordrohung gegen ein Einkaufszentrum in Essen hat die Polizei nach eigenen Angaben von „anderen Behörden“ bekommen. Die Drohung werde sehr ernst genommen, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Samstag. „Wir als Polizei sind die Sicherheitsbehörde und wir haben uns dazu entschieden, wir machen das Einkaufszentrum zu.“

Wie das Nachrichtenportal Der Westen berichtet, seien vor der Räumung nur wenige Mitarbeiter des Einkaufszentrums vor Ort gewesen. Die Entscheidung, das Gebäude nicht zu öffnen, sei bereits in der Nacht gefallen, bestätigt Christoph Wickhorst von der Essener Polizei dem Portal.

Mit einem Großaufgebot bezog die Polizei an dem Shopping Center Stellung, riegelte die zahlreichen Eingänge sowie die zugehörige Parkgarage und einen U-Bahnzugang zum Einkaufszentrum ab. Das Gebäude wurde mit Hunden durchsucht.

Reporterin Linda Schreiber, die für Der Westen in Essen vor Ort ist, schilderte die Situation am Samstag vor dem Einkaufszentrum Limbecker Platz so: „Die Menschen hier sind ruhig. Viele haben es auch noch gar nicht mitbekommen. Panik herrscht keine. Wenn überhaupt sind die Menschen sehr schaulustig.“

Laut der WAZ behandeln die Ermittler am Einkaufszentrum die Anschlagsdrohung mit aller gebotenen Vorsicht. „Die Polizei-Pressesprecher geben sich einsilbig. Nein, es handele sich wohl nicht um eine jener Bombendrohungen, die sich meist als schlechter Scherz erweisen. Dieser Fall, so scheint es, ist ernster. Um welche Art von Anschlag es sich handelt, sagt die Polizei aber nicht. Spürhunde werden jedoch eingesetzt, um das Einkaufszentrum zu durchsuchen.“

An anderen Stellen der Stadt war die Essener Polizei nicht verstärkt im Einsatz. "Die Hinweise, die wir erhalten haben, bezogen sich so konkret auf das Einkaufszentrum, dass wir den Kreis nicht weiter gezogen haben", sagte ein Polizeisprecher. Die Bundespolizei teilte jedoch mit, ihre Präsenz am Essener Hauptbahnhof verstärkt zu haben.

Sicherheitsbehörden des Bundes mit Anschlagsdrohung in Essen befasst

Wegen des Hinweises auf einen drohenden Terroranschlag auf das Essener Einkaufszentrum stehen die Einsatzkräfte vor Ort in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden des Bundes. "Die Bundessicherheitsbehörden sind bei dem Sachverhalt eng eingebunden und leisten jede Unterstützung", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Es finde ein "ständiger Austausch" im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) von Bund und Ländern statt.

In anderen Einkaufszentren im Ruhrgebiet können die Bürger am Samstag nach Informationen von Der Westen aber normal shoppen gehen. „Der Hinweis bezieht sich ausschließlich auf den Limbecker Platz“, bestätigt Polizeisprecher Christoph Wickhorst.

+ Das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen wurde geschlossen. © fkn

In dem Einkaufszentrum Limbecker Platz befinden sich mehr als 200 Geschäfte. Mit 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche sei es eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands, heißt es auf der Internetseite des Zentrums.

Über seine Facebook-Seite informierte das Einkaufszentrum seine Kunden über die Schließung aufgrund der Anschlagshinweise. "Um eine mögliche Gefährdung der Besucher auszuschließen, wurde die Schließung verfügt", hieß es dort. "Wir bitten um Euer Verständnis." Nach Polizeiangaben soll das Zentrum den gesamten Samstag geschlossen bleiben.

Die Essener Polizei richtete ein Bürgertelefon unter der Nummer 0201/8291055 ein. "Bei dem Bürgertelefon haben sich viele Menschen gemeldet, wir hatten mehrere hundert Anrufe", sagte der Polizeisprecher. "Darunter waren Anwohner, Besitzer von Geschäften in der Nähe sowie Besucher."

Essen: Im vergangenen April Bombenanschlag auf Gebetshaus

Erst im vergangenen Jahr gab es in Essen einen dschihadistischen Anschlag. Im April zündeten zwei Jugendliche eine Bombe vor einem Sikh-Tempel . Damals wurden drei Menschen verletzt. Anfang Dezember begann der Prozess gegen die damals 16 Jahre alten Täter und einen Komplizen. Laut Anklageschrift hatten sie die Sikhs als Ungläubige betrachtet.

Einkaufszentrum in Essen evakuiert

Einkaufszentrum in Essen evakuiert Zur Fotostrecke

fro/bew/dpa/afp