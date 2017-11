Terror in New York: Täter stand in Verbindung zum IS - Video zeigt vergebliche Flucht

Ein Attentäter ist in New York mit einem Kleinlaster über einen Radweg gerast und hat dabei mindestens acht Menschen getötet. Der 29-Jährige stand in Verbindung zum IS. Präsident Trump hat bereits Konsequenzen angekündigt.

Bei einer Amokfahrt in New York sind acht Menschen ums Leben gekommen, 11 wurden schwer, jedoch nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich verletzt.

Ein gemieteter Pick-up war auf einem Radweg im Hudson River Park im Westen Manhattans in entgegengesetzter Richtung gefahren und hatte laut Augenzeugen alles überfahren, was ihm in den Weg kam.

Ein Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Er wurde von Polizeibeamten kampfunfähig geschossen.

Die Identität des Täters ist nach US-Medienberichten mittlerweile bekannt: Es soll sich um einen 29-jährigen Usbeken handeln, der seit 2010 in den USA lebt.

Der Attentäter hat nach offiziellen US-Angaben Verbindung zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS)



Karte: Hier kam der Pick-up zum Stehen

14 Uhr: Nach dem Attentat in New York hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den USA die Unterstützung Deutschlands zugesichert. „Deutschland steht im Kampf gegen den Terrorismus fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika“, schrieb Merkel am Mittwoch in einem Telegramm an US-Präsident Donald Trump. „Dabei vertrauen wir auf die Stärke unserer demokratischen Gesellschaften und die Überzeugungskraft unserer freiheitlichen Werte.“

13.50 Uhr: Nach der Terrorattacke in New York mit acht Toten will US-Präsident Donald Trump die „Green-Card-Lotterie“ abschaffen. Die Verlosung verschafft jährlich bis zu 50 000 Ausländern aus aller Welt einen dauerhaften Aufenthaltsstatus mit Arbeitserlaubnis in den USA. Davon profitieren jedes Jahr auch viele Deutsche.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. November 2017

Attentäter mit Verbindung zum IS

13.25 Uhr: Der Attentäter von New York hat nach offiziellen US-Angaben Verbindung zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gestanden. Der Gouverneur des Bundestaates New York, Andrew Cuomo, sagte am Mittwoch außerdem, dass sich der aus Usbekistan stammende Mann in den Vereinigten Staaten radikalisiert habe. Der 29-Jährige hatte am Dienstag in Manhattan mit einem Kleintransporter acht Menschen getötet und mindestens elf weitere verletzt.

12.05 Uhr: Ein Video, das im Netz kursiert zeigt den flüchtenden Täter. Weit ist er allerdings nicht gekommen. Die Polizei konnte ihn mit einem Schuss stoppen und festnehmen.

Chilling footage from New York pic.twitter.com/XVkcLgFdw2 — The Telegraph (@Telegraph) 1. November 2017

11.55 Uhr: Über den mutmaßlichen Täter werden immer neue Details bekannt. Wie die New York Times berichtet, reiste der Mann im Jahr 2010 aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent über den John F Kennedy International Airport in New York in die USA ein. Zunächst soll er in Ohio gelebt haben. Später in Florida, dann in New Jersey. Dort soll er als Uber-Fahrer gearbeitet haben. Das Unternehmen kündigte an, mit den Behörden zu kooperieren. Die autoritäre Führung von Usbekistan sagte den USA Unterstützung bei den Ermittlungen zu.

Außenminister Gabriel sichert USA Unterstützung zu

11.20 Uhr: Auch Außenminister Sigmar Gabriel hat den USA die Unterstützung der Bundesregierung zugesichert. „Wir stehen im Kampf gegen diese sinnlose Gewalt fest an der Seite der USA“, sagte Gabriel am Mittwoch einer Mitteilung zufolge. „Der Kampf gegen Terrorismus betrifft uns alle.“ Der SPD-Politiker zeigte sich „bestürzt über den hinterhältigen Anschlag in Manhattan“. Dabei waren mindestens acht Menschen getötet und elf weitere verletzt worden.

11 Uhr: Die Bundesregierung hat nach dem Anschlag in New York mit acht Toten das Bündnis mit den USA beim Kampf gegen den Terror und Terrorismus hervorgehoben. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte am Mittwoch in Berlin, der Anschlag sei „ein weiterer schrecklicher Beleg dafür, dass die westliche Welt gemeinsam im Fokus des islamistischen Terrorismus steht. Wir werden uns dem in engem Schulterschluss gerade auch mit unseren amerikanischen Partnern mit aller Konsequenz entgegenstellen.“ Der Minister sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Frau aus Deutschland bei Anschlag verletzt

9.45 Uhr: Obwohl der mutmaßlich Täter von New York dingfest gemacht ist, wirft die Terror-Attacke viele Fragen auf. Wir haben für Sie aufgelistet, was bislang bekannt ist - und was wir noch nicht wissen.

8.40 Uhr: Nach dem Terroranschlag mit mindestens acht Toten in New York an Halloween gibt es zahlreiche Reaktionen aus Politik und Gesellschaft. Wir haben diese in einer Übersicht zusammengestellt.

+ Mit einem gemieteten Pick-up (l.) wurde die Tat ausgeführt, der Täter stieg nach einer Kollision mit einem Schulbus aus dem Fahrzeug. © afp 8.10 Uhr: Bei dem Terroranschlag in New York ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch eine Deutsche verletzt worden. Das deutsche Generalkonsulat New York und die Botschaft in Washington stünden in Kontakt mit den zuständigen Stellen, hieß es am Mittwoch auf der Internetseite des Außenministeriums. Weitere Angaben zur Schwere der Verletzung und zur genauen Herkunft der Deutschen gab es zunächst nicht.

Attentäter rief laut Polizei „Allahu Akbar“

6.14 Uhr: Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass der Fahrer aus dem Auto ausstieg und „Allahu Akbar“ rief, arabisch für „Gott ist groß“. Dann hielt er zwei Waffen hoch, die sich im Nachhinein als relativ ungefährliche Paintballpistole und Luftgewehr herausstellten. In der Nähe des Fahrzeugs fanden Ermittler Notizen auf Arabisch, die eine Verbindung mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nahelegten, hieß es in Medienberichten. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür jedoch zunächst nicht. Ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlichte das St. Charles County Department of Corrections.

+ Dieses Foto wurde vom Tatverdächtigen im April 2016 aufgenommen, als er wegen einer nichtbezahlten Strafe für ein Verkehrsvergehen festgenommen wurde. © "AFP PHOTO / ST. CHARLES COUNTY DEPT. OF CORRECTIONS"

6.04 Uhr: Unter den Toten waren nach Angaben der Behörden der jeweiligen Länder auch eine Belgierin sowie fünf Argentinier. Das argentinische Außenministerium bestätigte am Dienstagabend (Ortszeit) die Identität der Opfer, die gemeinsam aus der Stadt Rosario, 300 Kilometer nördlich von Buenos Aires, nach New York gereist waren. Ein weiteres Mitglied der Gruppe zähle zu den elf Verletzten. Informationen zu deutschen Opfern lagen zunächst nicht vor. Das deutsche Generalkonsulat New York und die Botschaft in Washington stünden in Kontakt mit den zuständigen Stellen, teilte das Auswärtige Amt in der Nacht zum Mittwoch auf seiner Webseite mit. Reisenden in die USA werde empfohlen, „die lokalen Medien zu verfolgen, größere Menschenansammlungen zu meiden und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten.“ Bei Flügen in die USA könne es zudem wegen verstärkter Kontrollen an den Flughäfen zu längeren Wartezeiten kommen. Elf Menschen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Bürgermeister „Schmerzhafter Tag für New York“

4.38 Uhr: „Das ist ein schmerzhafter Tag für unsere Stadt“, sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio. „Eine schreckliche Tragödie auf der Westside.“ Es handele sich um einen „Terrorakt“ der feigesten Art und Weise. Polizeichef James O'Neill sprach von eine „Tragödie größten Ausmaßes“. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Millionenmetropole wurden verstärkt, auch für die traditionell am Abend des 31. Oktober stattfindenden Halloween-Feierlichkeiten mit Paraden. Es gebe aber keine Hinweise auf eine andere akute Bedrohung in der Stadt, sagte Gouverneur Andrew Cuomo.

3.11 Uhr: Nach dem Attentat in New York hat US-Präsident Donald Trump seine Regierung nach eigenen Angaben angewiesen, die Sicherheitsüberprüfungen zu verschärfen. „Ich habe das Heimatschutzministerium gerade damit beauftragt, unser schon jetzt extremes Programm an Sicherheitsüberprüfungen zu intensivieren“, schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter. „Es ist in Ordnung, politisch korrekt zu sein, aber nicht dafür!“, fügte er hinzu. Details nannte der Präsident nicht.

0.32 Uhr: Die beliebte Halloween-Parade am 1. November soll trotz des Terroranschlags stattfinden. Das NYPD kündigte aber ein erhöhtes Sicherheitsaufkommen an.

Out of an abundance of caution, you will see an increase of NYPD personnel throughout NYC, including the Halloween Parade. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31. Oktober 2017

Das geschah am Dienstag

23.42 Uhr: Einen ausführlichen Bericht aus New York lesen Sie hier.

23.35 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat nach dem Anschlag in New York mit acht Toten vor Bedrohungen durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewarnt. „Wir dürfen es ISIS nicht erlauben, dass sie in unser Land zurückkehren oder es betreten, nachdem wir sie im Nahen Osten und anderswo besiegt haben. Genug!“, schrieb Trump am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. ISIS ist eine andere Abkürzung für den Islamischen Staat. Bislang hat die Terrormiliz den Anschlag allerdings weder für sich reklamiert, noch haben die US-Sicherheitsbehörden die Tat öffentlich mit der Gruppe in Verbindung gebracht.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Oktober 2017

23.13 Uhr: Die New Yorker Polizei twittert, dass dass der 29-jährige Fahrer des Trucks verhaftet wurde und sowohl eine Paintballpistole als auch ein Luftgewehr bei sich hatte.

The driver of the truck, a male 29-years-old, was taken into custody. A paintball gun and pellet gun were recovered from the scene. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31. Oktober 2017

23.10 Uhr: Nach Angaben von US-amerikanischen Medien ist die Identität des Täters mittlerweile bekannt: Es soll sich um einen 29-jährigen Mann aus Tampa/Florida handeln. Er ist gebürtiger Usbeke und lebt seit 2010 dank einer Greencard in den USA. Das berichten die Sender CBS und ABC. Ein Bild von seiner Festnahme gibt es hier.

22.57 Uhr: Die New Yorker Polizei berichtet, dass der Täter mit einem Bauchschuss niedergestreckt wurde. Er befindet sich im Krankenhaus. Über seinen Zustand ist nichts bekannt.

22.50 Uhr: Acht Menschen wurden getötet, elf Menschen wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, schreibt das NYPD auf Twitter.

The truck drove south on the path striking multiple people. 8 people were killed, 11 have serious but non-life threatening injuries. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31. Oktober 2017

22.44 Uhr: Der Tatort ist der Hudson River Park, der sich von der Südspitze Manhattans bis zur 59th Street zieht. Auf dem Fußgänger- und Fahrradweg parallel zum West Side Highway, der an vielen Stellen mit einem Grünstreifen von der Straße getrennt ist, sind zu jeder Tag- und Nachtzeit Menschen zu finden, die joggen, spazieren gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Der Fahrer des Pick-up-Trucks fuhr rund 20 Straßenblocks zwischen West Houston und Chambers Street auf dem Weg, auf dem Autos und andere motorisierte Fahrzeuge nicht zugelassen sind.

22.41 Uhr: Ein Augenzeuge schildert, was er am Tatort sah:

Witness who captured video of the alleged suspect in NYC terror attack describes moments before NYPD caught gunman https://t.co/fad8qNTMeb pic.twitter.com/EARQll8Fmz — CBS News (@CBSNews) 31. Oktober 2017

22.38 Uhr: Jetzt hat sich auch der US-Präsident zu Wort gemeldet - über Twitter:

„Es sieht in New York nach einer neuerlichen Terrorattacke von einer kranken und geisteskranken Person aus. Die Behörden verfolgen das aufmerksam. Nicht in den USA.“

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Oktober 2017

22.30 Uhr: Ein Sprecher betont, dass aktuell keine Gefahr für die Menschen in New York bestehe.

This is a very painful day in our city, but New Yorkers will not be changed by an act of terror. pic.twitter.com/pJWVyihFaW — Bill de Blasio (@NYCMayor) 31. Oktober 2017

22.26 Uhr: De Blasio verkündet zudem, dass die Zahl der Todesopfer mittlerweile auf acht gestiegen ist. Die Zahl der Verletzten ist unübersichtlich, bislang war von 15 die Rede.

22.20 Uhr: Bürgermeister Bill de Blasio spricht von einem „Act of terror“, der sich in Manhattan zugetragen habe. Es werde davon ausgegangen, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Er spricht den Familienangehörigen und Freunden der Opfer sein Beileid aus und appelliert an die New Yorker, ihren Lebensstil fortzuführen und die Opfer in ihre Gebete aufnehmen.

21.55 Uhr: Polizei und Bürgermeister wollen in Kürze eine Erklärung abgeben.

21.50 Uhr: Laut Fox News soll der mutmaßliche Täter bei seiner Festnahme „Allahu Akbar“ gerufen haben. Der TV-Sender beruft sich dabei auf Polizeiquellen. Offiziell bestätigt wurde dies aber noch nicht.

+ Der Täter hinterließ bei seiner Amokfahrt ein Bild der Verwüstung. © dpa

21.37 Uhr: Neben zahlreichen Radfahrern und Fußgängern, die der Pick-up rammte, soll es zudem noch zu einem Zusammenprall mit einem Schulbus gekommen sein, berichtet die New York Times.

21.34 Uhr: Laut „Weißem Haus“ wurde mittlerweile auch Präsident Donald Trump über die Geschehnisse in New York informiert.

21.30 Uhr: Der mutmaßliche Täter und Fahrer des gemieteten Pick-ups soll nach der Tat aus dem Wagen gestiegen sein, er hatte angeblich zwei Spielzeugwaffen bei sich. Die Polizei schoss den Mann kampfunfähig.

Das geschah in New York:

Der Vorfall ereignete sich im Südwesten Manhattans (Tribeca), teilte die New Yorker Polizei (NYPD) am Dienstag auf Twitter mit. Ein Mensch sei in Gewahrsam genommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet. Der Bürgermeister sei informiert worden und auf dem Weg zum Ort des Vorfalls, teilte das New Yorker Rathaus mit. Ersten Angaben zufolge gab es acht Tote und 15 Verletzte.

Nach US-Medienberichten fuhr ein Kleinlaster am Nachmittag Ortszeit (gegen 15.05 Uhr) auf einem Radweg in eine Gruppe mit mehreren Menschen, kurz darauf sollen Schüsse gefallen sein. Zugetragen hat sich der Zwischenfall offenbar an einer Uferpromenade des Hudson Rivers, an der Ecke West Street/Chambers Street kam es dann zur Kollision mit einem Schulbus. Dort kam der Pick-up zum Stehen (siehe Karte oben). Der Fahrer sei aus dem Auto ausgestiegen, habe mit entsprechenden Bewegungen den Gebrauch einer Schusswaffe vorgetäuscht und sei dann von der Polizei angeschossen worden. Ein Augenzeuge sagte bei CSB: „Ein Fahrzeug ist einen Radweg entlang gefahren und hat alles aus dem Weg geräumt, was sich ihm in den Weg stellte.“

Der Tatort befindet sich unweit des 9/11 Memorials.

Due to police activity, avoid the area of Chambers Street/West St.

One person is in custody. Expect many emergency personnel in the area. pic.twitter.com/rSECr0LRCN — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31. Oktober 2017

+ Der Pick-up stieß am Ende seiner Amokfahrt mit einem Schulbus zusammen. © dpa

