Terrorverdacht und islamischer Extremismus: Acht Personen in Belgien festgenommen

Im Zuge von belgischen Ermittlungen wurden acht Personen festgenommen, die mit einem möglichen Terrorplan in Verbindung stehen könnten © Ulrich Stamm / IMAGO

In Belgien sind acht Personen im Zusammenhang mit einem Verdacht auf einen Terroranschlag festgenommen worden.

Brüssel - Wie die Nachrichtenagentur Belga am Dienstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete, stehen mindestens zwei von ihnen in Verdacht, einen Terroranschlag in Belgien vorbereitet zu haben. Dem Sender RTBF zufolge sind einige der Festgenommenen für ihren islamistischen Extremismus bekannt. Das Ziel eines möglichen Anschlags war zunächst unklar.

Drei Verdächtige wurden Belga zufolge nach Ermittlungen eines Brüsseler Untersuchungsrichters festgenommen, für die fünf anderen Festnahmen war ein Untersuchungsrichter aus Antwerpen zuständig. Es handele sich zwar um getrennte Ermittlungen, jedoch gebe es Verbindungen zwischen den Festnahmen. Bei Durchsuchungen in Brüssel, Antwerpen und anderen Städten fanden die Ermittler RTBF zufolge weder Waffen noch Sprengstoff. (dpa)