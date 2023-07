Verdacht auf islamistische Terrorzelle: Polizei nimmt in NRW sieben Männer fest

Von: Florian Naumann

Terrorverdacht in NRW: Die Bundesanwaltschaft sieht Anhaltspunkte für eine islamistische Zelle. Sieben Verdächtige sind festgenommen.

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat in Nordrhein-Westfalen eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle aufgedeckt und sieben Verdächtige festnehmen lassen. Den Männern wird vorgeworfen, in Deutschland eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben und in ihr aktiv gewesen zu sein, wie die oberste deutsche Anklagebehörde am Donnerstag mitteilte. (dpa/fn)