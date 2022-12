Thailändischer Ministerpräsident will bis 2025 sein „Bestes geben“

Prayut Chan-O-Cha © Vachira Vachira/IMAGO

Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha will nach eigenen Angaben bis 2025 im Amt bleiben.

Bangkok in Thailand - Damit deutete er erstmals eine Kandidatur bei der Parlamentswahl 2023 an. Er werde in diesen zwei Jahren bis 2025 sein „Bestes geben“, danach werde es „eine geeignete Wahl geben, die die Öffentlichkeit akzeptiert, um meine Arbeit fortzuführen“, sagte er am Dienstag nach einer Kabinettssitzung vor Reportern.

Es wird allgemein erwartet, dass Prayut seine Palang Pracharath-Partei, die die derzeitige Regierungskoalition anführt, verlassen und sich einer neuen Partei anschließen wird, die speziell für ihn gegründet werden soll. „Ich werde später darüber sprechen“, sagte Prayut nun, ohne näher auf die Spekulationen einzugehen.

Das Verfassungsgericht des Landes hatte im September entschieden, dass der 2014 mit einem Putsch an die Macht gekommene Ex-Armeechef die von der Verfassung auf acht Jahre beschränkte Amtszeit nicht überschreiten dürfe. Demnach kann Prayut bis 2025 im Amt bleiben, wenn er die im kommenden Jahr geplante nächste Parlamentswahl gewinnt. kas/cp