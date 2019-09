Umstrittene Therapien für Homosexuelle: Spahns Experten drängen auf Haftstrafen

Gleichzeitig sind es die LGBTQ-Gruppen, die in Erziehungseinrichtungen drängen, um den Kindern vorzumachen, dass sie ihre sexuelle Neigung jederzeit ändern könnten, ja sogar ihr Geschlecht wählen können. Wäre nicht hier ein Verbot des Auftritts in staatlichen Billdugnseinrichtungen fällig?

Die Tagespost berichtet aktuell von einer Studie mit 70 000 homosexuellen Probanden, die klar zu dem Ergebnis kommt, dass Homosexualität nicht genetisch bedingt ist. Es gibt demnach keinen Grund anzunehmen, dass Homosexualität eine dauerhafte, angeborene Eigenschaft ist. Will man jetzt zwangsweise all diesen Menschen verbieten, die eigene Identität zu finden?

Unfassbar - alles in D wird der Ideologie und dem Lobbyismus untergeordnet. Mehr als die Hälfte der Homosexuellen sind nur zeitweise homosexuell. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Homosexuellen will von gelebter homosexueller Praxis weg. Darf man diesen Leuten jetzt keine Hilfe mehr anbieten? Und das alles nur, weil eine Lobby das so haben will?

Vorab:

Ich habe Homosexuelle in der nächsten Verwandschaft.

In der DDR ging ich mit und für die Rechte Homosexueller auf die Straße....Was damals noch echte Courage erforderte und nicht wie heute in jeder Hinsicht "amtlich" unterstützt wird.

Da es bei der Sexualität kein schwarz-weiß gibt, existiert ein gleitender Übergang zwischen mehr oder weniger dem gleichen Geschlecht zugeneigt.

Der Anteil Der "nicht 100% Homosexuellen" verschiebt sich dabei in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen mal in die eine mal in die andere Richtung. Da man heute sogar sicher ist, daß das Geschlecht an sich gesellschaftlich determiniert ist, kann man diese Einschätzung sicher nachvollziehen.

Wenn aus dieser indifferenten Gruppe Jemand Hilfe erbittet, um sich in einer klassischen Familie wohlfühlen zu können, sollte ihm das nicht verwehrt werden. Zumal ihn ja Niemand zwingt, die Leistung in Anspruch zu nehmen❗

Wenn Spahn den Krankenkassen verbietet, die Behandlung zu finanzieren, mag das für ihn und seine Klientel angemessen sein.

Die Behandlungen aber ganz und gar zu verbieten, ist aus meiner Sicht mehr als grenzwertig 👎👎👎

Abgesehen davon gehen die Leute dann eben in's Ausland...😉