Thüringen als „Kambodscha“: Maaßen zieht über Ramelow her – Minister fordert nun Ansage der CDU

Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linkspartei). © dpa/(Archivbild)

Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen greift Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in einem Video der rechten FPÖ an.

Erfurt - Vergangene Woche hat sich Maaßen noch von Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Teilen ihrer SPD rechts überholen lassen. Nachdem öffentlich wurde, dass das Innenministerium eine restriktivere Abschiebepolitik plane, äußerte sich der ehemalige Verfassungsschutzchef auf Twitter kritisch. Nun aber scheint er wieder ganz der Alte zu sein.

So sorgte ein Auftritt von ihm auf dem Youtube-Kanal der rechten österreichischen Partei FPÖ für Aufsehen. In dem Video nennt Maaßen, Dauergast bei FPÖ TV, Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow einen „Kommunisten“. Zudem warf er ihm vor, er würde eine „totalitäre Herrschaftsform“ anstreben, habe keine Skrupel „über Leichen zu gehen“ und wolle das Land in ein „sozialistisches Kambodscha“ verwandeln.

Ramelow: „Mit normalen Vernunftargumenten kaum erklärbar“

Nun gilt Ramelow als moderater Linksparteiler, dessen Politik einige eher als sozialdemokratisch einstufen. Er ist seit 2014 Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Koalition in Thüringen. Seit 2020 als Minderheitsregierung. Er ist damit außerdem der bis dato einzige Ministerpräsident der Linkspartei.

Ramelow selbst vermutet, dass es Maaßen zwölf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen um Wahlkampf gehe. In einem Blogeintrag auf seiner Website nimmt er Stellung zu Maaßens Aussagen. „Dass ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident wie Herr Maaßen mich und die Thüringer Landesregierung in die Nähe von Völkermördern rückt, kann mit normalen Vernunftargumenten kaum mehr erklärt werden“, schreibt Ramelow.

Will Maaßen sein damaliges „Versagen“ überdecken?

Bodo Ramelow wurde laut eigener Aussage 27 Jahre lang vom Verfassungsschutz beobachtet. Nachdem er dagegen geklagt hatte, bekam er im September 2013 vor dem Bundesverfassungsgericht recht. In der Zeit war Maaßen Verfassungsschutzchef. Daraufhin musste er die Beobachtung Ramelows einstellen. Vor diesem Hintergrund vermutet letzterer, dass Maaßen nun einen persönlichen Rachefeldzug gegen ihn führe, weil er sein damaliges „Versagen“ überdecken wolle.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) erwartet indes, dass sich die Spitze der CDU Thüringen von Maaßen distanziert. So schreibt er auf Twitter: „Dass Maaßen den gewählten Ministerpräsidenten des Freistaats #Thüringen, @bodoramelow , ständig diffamiert und delegitimiert ist nicht hinnehmbar.“

Hans-Georg Maaßen galt bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand 2018 als Verfassungsschutzpräsident, der Rechtsextremismus ignoriert habe. Immer wieder fiel er mit seiner Nähe zu rechten Organisationen oder Parteien auf. Seitdem ist er mit zahlreichen Aussagen aufgefallen, die ihn stärker in die Nähe der AfD bringen. Ein Parteiausschlussverfahren wurde vom CDU-Kreisparteigericht in Thüringen abgelehnt. Zudem hat er nachweisbar Verbindungen zur FPÖ. (Baha Kirlidokme)