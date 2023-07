Thüringens CDU-Chef bezeichnet AfD als „Chaos-Truppe“: Will „Deutschland in die Isolation führen“

Mario Voigt © dts Nachrichtenagentur/Imago

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat unterstrichen, dass es zwischen AfD und CDU keine Koalition geben werde.

Erfurt in Deutschland - Der Parteitag der AfD am Wochenende in Magdeburg habe gezeigt, „dass das eine Chaos-Truppe ist“, sagte Voigt in der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv. Die Partei wolle „Deutschland in die Isolation führen“.

Der CDU-Politiker verwies auf die Forderungen der AfD zur EU. „Die AfD ist eine extremistische Truppe, die unsere Institutionen kaputt machen will“, sagte Voigt. „Damit zeigt die AfD, wessen Geistes Kind sie ist, und dass man mit ihr nicht zusammenarbeiten kann.“



Voigt bekräftigt, dass seine Partei eine klare Haltung zur AfD habe: „Die CDU sagt klipp und klar, es gibt keine Koalition mit der AfD.“ Der CDU-Politiker räumte aber ein, dass es auf kommunaler Ebene natürlich dazu kommen könnte, dass die AfD auch mal einem CDU-Antrag zustimme. „Damit muss man lernen umzugehen. Da braucht es eine gewisse Form der Gelassenheit und Pragmatismus.“

Die Frage hatte in der vergangenen Woche für Turbulenzen in der CDU gesorgt. Parteichef Friedrich Merz Kontakte zur AfD auf kommunaler Ebene für möglich erklärt. Nach massiver Kritik aus den eigenen Reihen stellte Merz klar, dass es „auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben“ werde. mt/ilo

AfD-Spitzenkandidat will keinen Austritt Deutschlands aus der EU

Der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, will keinen Austritt Deutschlands aus der EU. Ein sogenannter Dexit stehe „nicht in unserem Programmentwurf“, sagte Krah am Montag im Deutschlandfunk. „Soweit mit dem Dexit gemeint ist, Deutschland geht heraus und alle anderen bleiben drin, dann wollen wir das nicht.“ Nötig sei aber eine grundlegende Reform „dieses bürokratischen Monstrums“.



„Das Europa der Zukunft muss ein Europa der Vaterländer sein und nicht ein Europa der Bürokraten“, sagte Krah. So brauche die gesamte Klimapolitik der Europäischen Kommission „kein Mensch“, denn sie führe zu einer „Deindustrialisierung“ Deutschlands. Unnötig sei in der EU auch der ganze Bereich der Flüchtlingsbetreuung, wenn die AfD-Forderung nach einer Schließung der Grenzen und ein effektiver Grenzschutz umgesetzt werde.



„Wir wollen kein Zerstörungswerk, aber wir wollen auch nicht in den bestehenden Strukturen verharren, weil die können es einfach nicht“, sagte Krah. Als weiter wichtige Bereiche der EU-Zusammenarbeit nannte er neben dem Außenhandel und der Zollunion die Umweltpolitik. „Selbstverständlich“ müsse gemeinschaftlich darüber beraten werden, „wie man den Rhein sauber hält, der durch mehr als ein Land fließt, oder die Elbe“, sagte Krah.



Das AfD-Programm für die Europawahl im kommenden Jahr soll erst am kommenden Wochenende beim zweiten Teil der Europawahlversammlung der Partei verabschiedet werden. Im Entwurf steht bisher noch die Forderung nach einer „geordneten Auflösung der EU“ - diese geriet laut Parteispitze aber durch ein „redaktionelles Versehen“ in den Text und soll bei dem Treffen in Magdeburg wieder gestrichen werden. Die auf Listenplatz vier gesetzte Europaabgeordnete Christine Anderson hatte am Wochenende weiter einen sofortigen Austritt Deutschlands aus der EU gefordert. mt/pw