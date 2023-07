Greta Thunberg geht mit Putin ins Gericht: Russland begeht Ökozid in der Ukraine

Von: Tadhg Nagel

Es werden Stimmen laut, die fordern, den Einsturz des Kachowka-Staudamms als Ökozid einzustufen - darunter Greta Thunberg. Es gibt aber Hindernisse auf höchster Ebene.

Kiew - Noch ist nicht abschließend geklärt, was genau zum Einsturz des Kachowka-Staudamms geführt hat, bei dem nach Angaben der ukrainischen Behörden mehr als 100 Menschen ihr Leben verloren haben. Doch egal, ob zufälliges Materialversagen oder bewusster Angriff im Rahmen des Ukraine-Kriegs, eine Gewissheit gibt es schon. Die Zerstörung des Staudamms ist eine der größten europäischen Umweltkatastrophen in den letzten Jahrzehnten. Neben der Überflutung von Dörfern, Landschaften und Naturreservaten, haben die Wassermassen unter anderem Öl und Agrochemikalien ausgeschwemmt und über weite Landstriche bis ins Schwarze Meer verteilt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat den Kollaps des Staudamms nach Angaben von CNN als „ökologische Massenvernichtungswaffe“ bezeichnet und dafür Zuspruch aus dem Ausland erhalten. Greta Thunberg habe bei einem Besuch in Kiew am Donnerstag, dem 29. Juni, angemerkt, dass Ökozid und Umweltzerstörung eine Form der Kriegsführung seien, die sowohl die Ukrainer, als auch Russland inzwischen sehr gut kennen würden.

Was ist ein Ökozid?

Unter einem Ökozid wird die massive Schädigung und Zerstörung von Ökosystemen verstanden, also weitreichende oder schwere Schäden an der Natur. Darunter fallen Schäden an Ozeanen, Entwaldung, Boden- und Wasserkontamination sowie Luftverschmutzung. Die Bestrebungen für die Anerkennung von Ökoziden als internationalen Verbrechen, dauern laut CNN bereits seit längerem an, hätten jedoch in den letzten zehn Jahren neue Aufmerksamkeit erhalten. Sollte es zu der Anerkennung als Verbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof kommen, wäre es in Zukunft leichter Verantwortung für ökologische Katastrophen zuzuschreiben. Damit würde eine Lücke geschlossen, denn bisher scheitert eine Rechenschaftspflicht oft an der Gesetzeslage oder an ausbleibenden Untersuchungen.

Was ist der Stand bisher?

Bisher verfolgt der internationale Strafgerichtshof vier Arten von Verbrechen: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Indigene Gruppen in Brasilien hatten laut CNN bereits seit längerem vom internationalen Strafgerichtshof eine Anklage des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wegen Ökozids gefordert. In seiner Amtszeit waren Umweltauflagen beschnitten sowie große Teile des Amazonas gerodet worden. Eine Expertengruppe habe daher 2021 einen Gesetzesentwurf vorgelegt. In diesem würden Ökozide als „unrechtmäßige oder mutwillige Handlungen, die mit dem Wissen begangen werden, dass sie mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu großflächigen oder lange andauernden Schäden an der Umwelt führen werden“ definiert.

Wie sind die Erfolgsaussichten?

Bisher hätten die wenigsten der 120 Länder, die dem Römischen Statut des internationalen Strafgerichtshofs angehören, den Vorschlag angenommen. Manche Länder, z.B. die Ukraine, hätten den Ökozid jedoch bereits in das nationale Recht aufgenommen. Einige Experten würden es jedoch nur für eine Frage der Zeit halten, bis der Ökozid ein Bestandteil des internationalen Rechts werde.

Was sind die Hürden?

Eine Hürde sei, dass Ökozide nicht nur in Konflikten geschehen können. In Friedenszeiten seien also potenziell auch große Unternehmen, unter anderem Ölfirmen, von der veränderten Gesetzeslage betroffen. Daher würden einige Länder befürchten, dass ein Fass ohne Boden aufgemacht würde. Einige Stimmen würden auch behaupten, die Angelegenheit sei keine Priorität des internationalen Strafgerichtshofs. Zudem fehle der politische Wille zur Umsetzung.