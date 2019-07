Zu wenig Anerkennung für Retter und Helfer? THW-Chef fordert Zuckerl für „Uniformträger“

Bekommen Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und Co. in Deutschland genug Anerkennung? Der THW-Chef findet: Nein. Und stellt nun einige Forderungen.

Wiesbaden/Berlin - Nach dem Vorstoß der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für mehr öffentliche Soldatengelöbnisse regt der Präsident der THW Bundesvereinigung ähnliche Feiern bei Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) an. Marian Wendt (CDU) sagte der Bild, alle Rettungs- und Sicherheitskräfte müssten mehr öffentliche Aufmerksamkeit erhalten.

„Deswegen sollten auch Eidesleistungen, Beförderungen und Appelle von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und THW öffentlich, zum Beispiel im Rahmen von Stadtfesten, stattfinden.“ Auch beim Bahnfahren fordert Wendt eine Anerkennung: „Jeder Uniformträger sollte in Deutschland kostenlos Bahn fahren, wenn er diese trägt. Ohne großes bürokratisches Hin- und Her.“

Das THW als Bundesanstalt gehört organisatorisch zum Bundesinnenministerium. Jedoch arbeiten 99 Prozent der THW-Angehörigen ehrenamtlich.

Bundeswehr und Retter: Kramp-Karrenbauer hatte öffentliche Gelöbnisse für Soldaten angeregt

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte die Länder insbesondere gebeten, am Jahrestag der Gründung der Bundeswehr am 12. November öffentliche Gelöbnis abzuhalten. Dies wäre ein starkes Zeichen der Anerkennung für die Soldaten. Sie war mit ihrer Forderung auf breite Zustimmung gestoßen.

Gelöbnisse in der Öffentlichkeit haben in der Vergangenheit immer wieder Proteste hervorgerufen. Kritiker stießen sich vor allem daran, dass damit Militarismus öffentlich zur Schau gestellt werde. Allerdings sind aus den vergangenen etwa zehn Jahren keine größeren Störungen bekannt. Bundesweit gibt es jährlich zahlreiche Gelöbnisse, nach Angaben des Bundeswehrverbands sind es „im Durchschnitt rund 150 pro Jahr“. In der heutigen Form wurden sie 1956 eingeführt.

Der Bundeswehr könnte unterdessen auch ein neuer internationaler Einsatz bevorstehen. Kramp-Karrenbauer hat einen entsprechenden Schritt zuletzt nicht ausgeschlossen.

dpa/fn