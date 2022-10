Tichanowskaja gratuliert Nobelpreisträger Bjaljazki

Berit Reiss-Andersen, Leiterin des Nobelkomitees, posiert mit dem Bild des Nobelpreisträgers Ales Bjaljatski und dem Logo der Organisation Memorial. © IMAGO/Heiko Junge

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja schickt Gratulationen an ihrem Landsmann Ales Bjaljazki zum Friedensnobelpreis.

Minsk - Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat ihrem Landsmann Ales Bjaljazki zum Friedensnobelpreis gratuliert. «Das sind großartige Neuigkeiten! Ales Bjaljazki ist der Stolz der Belarussen. Nun ist das auf der ganzen Welt bekannt», schrieb Tichanowskaja am Freitag in ihrem Telegram-Kanal. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das die beiden gemeinsam zeigt.

Der Preis sei auch ein wichtiges Zeichen der internationalen Unterstützung an die Familie des 60-Jährigen, der bereits seit mehr als einem Jahr in der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik im Gefängnis sitzt. Leider könne Bjaljazki aufgrund seiner Inhaftierung den Preis nicht persönlich in Empfang nehmen, schrieb Tichanowskaja weiter. «Und das beweist einmal mehr, dass das Regime eine Bedrohung für Frieden und Freiheit des belarussischen Volkes ist.»

Bjaljazki war im Juli 2021 festgenommen worden. Zuvor kämpfte er mit der von ihm gegründeten Organisation Wesna viele Jahre lang für Demokratie und Freiheit in seinem Heimatland. Große internationale Bekanntheit erlangte er insbesondere im Zuge der Massenproteste nach der als gefälscht eingestuften Präsidentenwahl im Sommer 2020. Neben Bjaljazki ging der Friedensnobelpreis in diesem Jahr außerdem an die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties. Tichanowskaja war von Experten vorab selbst auch als eine Favoritin für die Auszeichnung in diesem Jahr gehandelt worden. (dpa)