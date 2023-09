Ukraine greift russische Oblast Pskow an – Russland will Berichte über Verluste zerstreuen

Von: Jens Kiffmeier, Stefan Krieger

Sowohl Moskau als auch Kiew melden Angriffe mit Drohnen. Russland baut eine Unterwasserbarriere an der Krim. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 1. September, 22.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung Mitte des Monats in New York erwartet. Das teilte der Vorsitzende des UN-Sicherheitsrates, der albanische Botschafter Ferit Hoxha, am Freitagabend mit. Selenskyj habe bereits einen fest vereinbarten Termin für ein Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres, hieß es. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen sein Land dürfte eine Teilnahme Selenskyjs an der Debatte, die offiziell am 19. September beginnt, große Aufmerksamkeit erregen. Die Generaldebatte gilt als das größte diplomatische Treffen der Welt. Neben US-Präsident Joe Biden werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erwartet.



Update vom 1. September, 20.04 Uhr: In Anbetracht jüngster militärischer Erfolge an der Südfront hat die ukrainische Militärführung ihre Zuversicht hinsichtlich einer erfolgreichen Gegenoffensive zum Ausdruck gebracht. Oleksiy Danilov, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, unterstrich, dass Russland militärisch keine Möglichkeit habe, die Ukraine zu besiegen. Dies wurde von der Nachrichtenagentur Unian berichtet. „Ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass Russland erstens keine Chance hat, uns durch militärische Mittel zu überwinden. Zweitens wird der Triumph uns gehören. Drittens werden wir sämtliche unserer Gebiete befreien. Die einzige Frage, die bleibt, betrifft die Zeitspanne“, betonte Danilov. Gleichzeitig gestand er ein, dass weitere Fortschritte von anhaltenden Waffenlieferungen seitens des Westens abhängig seien.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: USA sehen Fortschritte bei Saporischschja

Update vom 1. September, 18.26 Uhr: Trotz eines jüngsten Rückschlags bei den Kämpfen in Kupjansk scheint die gegenwärtige Offensive der Ukraine weiterhin Fortschritte zu verzeichnen. Nach Informationen der US-Regierung haben die ukrainischen Streitkräfte in den letzten 72 Stunden im südlichen Gebiet Saporischschja „beträchtliche Fortschritte“ erzielt. Diese Informationen wurden von John Kirby, dem Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, in Washington bestätigt. Er betonte jedoch, dass dies keineswegs bedeute, dass die ukrainischen Streitkräfte sich der Herausforderungen nicht bewusst seien, die ihnen bevorstehen, während sie ihre Offensive nach Süden fortsetzen.

Update vom 1. September, 17.06 Uhr: Die USA haben die Ausbildung von 200 ukrainischen Soldaten auf dem M1 Abrams-Panzer gestartet. Das Training finde bereits auf dem US-amerikanischen Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr statt, berichtet das Nachrichtenmagazin Politico. Bereits ab Mitte September sollen zehn der 31 zugesagten Kampfpanzer dann auf dem Schlachtfeld im Ukraine-Krieg bereitstehen, hieß es. Derzeit laufe die Verlegung der modernen Kriegsgeräte auf Hochtouren.

Update vom 1. September, 15.59 Uhr: Waffenschmuggler enttarnt: Die USA haben einen Deutsch-Russen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, sensible Mikroelektronik aus den Vereinigten Staaten illegal nach Russland exportiert zu haben. Hinter dem 33-Jährigen soll dabei ein größeres Netzwerk stehen, das über eine Firma in Zypern die Technik erworben und dann auf Umwegen nach Russland gebracht hat. Offiziell war die Ausrüstung erworben worden, um Brandschutzanlagen auszurüsten. Dem festgenommenen Waffenschmuggler werden nun Verstöße gegen Ausfuhrkontrollen, Schmuggel, Betrug und Geldwäsche zur Last gelegt.

Ukraine-Krieg: Russland reagiert auf Meldungen über Verluste

Update vom 1. September, 15.38 Uhr: Trotz der Attacke auf den Flughafen Pskow will Russland den Großteil der ukrainischen Drohnen-Angriffe abgewehrt haben. In der vergangenen Woche habe man insgesamt 281 Drohnen abgeschossen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit und wehrte sich damit gegen den Eindruck der Unterlegenheit. Insgesamt 29 Angriffe sollen dabei über dem Westen des Landes abgefangen worden sein. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

Drohnen-Angriff auf Pskow: Attacke erfolgte von Russland aus

Update vom 1. September, 14.05 Uhr: Die Ukraine hat sich erstmals zu dem Drohnen-Angriff auf den Flughafen von Pskow am 30. August geäußert. Die Drohnen, mit denen der Luftwaffenstützpunkt ‚Kresty‘ attackiert worden sei, seien von Russland aus gestartet worden, erklärte der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow. Dabei seien zwei militärische Transportflugzeuge des Typs IL-76 zerstört und zwei weitere „ernsthaft beschädigt“ worden.

Budanow veröffentlichte einen Link zu einem Artikel im Online-Portal The War Zone („Kriegsgebiet“). In dem Artikel über den Angriff auf Pskow wird der Geheimdienstchef mit den Worten zitiert: „Wir arbeiten vom russischen Territorium aus. Von wem die Attacke ausgeführt wurde, wollte Budanow nicht sagen.

Update vom 1. September, 13.00 Uhr: Die russischen Interkontinentalraketen des Typs Sarmat sind einem Agenturbericht zufolge einsatzbereit. Die staatliche Agentur RIA beruft sich auf den Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos. Die Rakete kann bis zu zehn Atomsprengköpfe tragen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im Juni erklärt, die Raketen seien bald einsatzbereit. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine vor anderthalb Jahren hat er wiederholt mit Atomwaffen gedroht.

Update vom 1. September, 11.30 Uhr: Bei dem russischen Raketenangriff in der zentralukrainischen Region Winnyzja sind den Behörden zufolge drei Menschen verletzt worden. Regionalgouverneur Serhij Borsow konkretisiert seine Angaben, nachdem er zuvor lediglich von mehreren Verletzten gesprochen hatte. Bei dem Angriff in der Nacht wurde seinen Angaben zufolge ein privates Unternehmen von einem russischen Marschflugkörper getroffen.

Flugkörper in Oblast Pskow abgeschossen

Kiew/Moskau – Einem russischen Gouverneur zufolge hat die Luftabwehr Russlands in der nordwestlichen Region Oblast Pskow einen unbekannten Flugkörper abgeschossen. Gouverneur Michail Wedernikow postete auf Telegram ein Video, das eine Explosion am Himmel zeigt. Laut Wedernikow, hat es sich um ein „nicht identifizierbares Objekt“ gehandelt. Nach dem Abschuss habe es keine Schäden am Boden gegeben. In derselben Region hatte Russland nach eigenen Angaben am Mittwoch über dem Militärflugplatz von Pskow bereits einen Drohnenangriff vereitelt, infolgedessen vier russische Transportflugzeuge beschädigt worden waren.

Rauchschwaden nach einer Explosion in Pskow. © Ostorozhno Novosti/dpa

Ukraine-Krieg: Russland schützt die Krim-Brücke

Russland hat nach britischer Einschätzung besondere Schutzmaßnahmen für die Krimbrücke ergriffen. Mit Stand von Dienstag bestätigten Bilder, dass Russland eine Unterwasserbarriere errichtet habe, schrieb das britische Verteidigungsministerium am Freitag beim Kurznachrichtendienst X. Dafür seien Schiffswracks und treibende Absperrungen genutzt worden. Im südlichen Teil der Brücke befänden sich mehrere Schiffe im Abstand von 160 Metern.

Die Straße von Kertsch, die das Schwarze Meer und das Asowsche Meer verbindet, sei ein Nadelöhr, um russische Streitkräfte in den besetzten Gebieten Cherson und Saporischschja militärisch zu versorgen. „Russland ist sehr abhängig von der Krimbrücke und von Fähren, um die Meerenge zu überqueren“, schrieben die Briten. Russland setze etwa auch Rauchgeneratoren und Luftabwehrsysteme ein.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor. (Mit Agenturmaterial)