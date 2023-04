Neue Mobilisierung? Putin vereinfacht Einberufung russischer Soldaten

Von: Teresa Toth, Christoph Gschoßmann

Bis zu 95 Prozent der russischen Elitekämpfer könnten getötet worden sein. In Slowiansk gab es einen Raketenangriff. Der Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Update vom 14. April, 22.54 Uhr: Beim Einschlag einer russischen Rakete in einem Wohnviertel der Stadt Slowjansk im Gebiet Donezk im Osten der Ukraine ist die Zahl der Toten laut offiziellen Angaben auf acht gestiegen. Zudem gebe es mehr als 20 Verwundete, teilte die Polizei des Gebiets Donezk am Freitagabend mit. Unter den Opfern seien auch Kinder. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach in einer Videoansprache sein Beileid aus. In dieser Woche habe es „keine einzige Stunde ohne russische Morde und Terror“ gegeben, so Selenskyj.

Die Zahl der Todesopfer könne noch steigen. Die Rettungsarbeiten seien noch nicht abgeschlossen. Zuvor hatte Militärgouverneur Pawlo Kyrylenko von der Zerstörung mehrerer Hochhäuser berichtet. Die Angaben waren von unabhängiger Seite zunächst nicht zu überprüfen.

Neue Mobilisierung? Putin vereinfacht Einberufung russischer Soldaten

Update vom 14. April, 21.29 Uhr: In Russland können Männer mit sofortiger Wirkung leichter zum Militär eingezogen werden. Präsident Wladimir Putin unterschrieb dazu am Freitag die erforderlichen Gesetzesänderungen. Damit traten die Regelungen, die in der Bevölkerung für große Verunsicherung sorgen, in Kraft. Künftig müssen Einberufungsbescheide nicht mehr persönlich überreicht werden, sondern können auf elektronischem Weg zugestellt werden. Online erfasste Wehrpflichtige dürfen Russland bis zur Vorstellung bei der Armee nicht mehr verlassen.

Das Parlament in Moskau hatte das Gesetz am Mittwoch in einer Blitzabstimmung verabschiedet. Einige Abgeordnete beklagten, sie hätten gar keine Zeit gehabt, die mehr als 50 Seiten Gesetzestext richtig zu lesen. Viele Russen fürchten, dass nun erneut massenhaft Männer für den bald 14 Monate dauernden Krieg gegen die Ukraine eingezogen werden sollen. Der Kreml dementierte solche Pläne.

Biden: Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz sensibler Maßnahmen ergreifen

Update vom 14. April, 20.00 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat nach der Festnahme im Datenleck-Skandal Militär und Geheimdienste angewiesen, zusätzliche Maßnahmen zum Schutz sensibler Informationen zu ergreifen. Die Verbreitung von Informationen über die nationale Verteidigung solle weiter eingeschränkt werden, kündigte Biden am Freitag an. Man sei noch dabei, den inhaltlichen Wert der im Internet veröffentlichten Geheimdokumente zu ermitteln. Dabei stimmten sich die USA eng mit Partnern und Verbündeten ab. Biden lobte die Strafverfolgungsbehörden für „rasches Handeln“.

Raketenangriff in der Ostukraine: Mindestens fünf Menschen im Ukraine-Krieg getötet

Update vom 14. April, 19.19 Uhr: In Slowiansk im Osten der Ukraine sind nach Angaben des regionalen Gouverneurs Pawlo Kyrylenko bei einem Raketenangriff mindestens fünf Menschen getötet worden. Mindestens 15 seien verletzt worden. Eine S-300-Rakete habe fünf Apartmenthäuser und fünf Privathäuser beschädigt. Es werde nach sieben Menschen in den Trümmern gesucht.

Bis zu 95 Prozent der russischen Elitekämpfer getötet? Spetsnaz sollen Selenskyj im Ukraine-Krieg fassen

Update vom 14. April, 18.40 Uhr: Wurden bis zu 95 Prozent der russischen Elitekämpfer im Ukraine-Krieg getötet? Dies schreibt die Washington Post und beruft sich auf amerikanische Militärschätzungen und Experten sowie Satellitenbilder, die unter vom Pentagon durchgesickerten Dokumenten auftauchten. Russische Militärkommandeure setzten demnach in den ersten Monaten nach der Invasion häufig Brigaden der Spezialeinheiten als gewöhnliche Infanteristen ein. Infolgedessen wurden Eliteeinheiten, deren Ausbildung mindestens vier Jahre dauert, fast vollständig besiegt. Typischerweise werden Spetsnaz-Mitarbeitern hochriskante Undercover-Missionen zugewiesen – einschließlich eines „offensichtlichen“ Befehls, Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj zu kidnappen.

Die hohen Verluste im Ukraine-Krieg haben demnach die russische Armee der Möglichkeit von Spezialoperationen beraubt, für die solche Einheiten bestimmt sind. Es könnte etwa ein Jahrzehnt dauern, bis Russland tatsächlich kampfbereite Einheiten wieder aufgebaut hat, wie Pentagon-Dokumente zeigen. Darin heißt es: Von den fünf separaten russischen Spezialoperationsbrigaden, die im Spätsommer 2022 aus Kampfhandlungen in der Ukraine zurückkehrten, erlitten alle bis auf eine Einheit erhebliche Verluste.

Immer mehr chinesische Bauteile in russischen Waffensystemen: Russland setzt im Ukraine-Krieg auf China

Update vom 14. April, 17.48 Uhr: Die Ukraine findet nach eigener Darstellung immer mehr chinesische Bauteile in russischen Waffensystemen. Die Zusammensetzung der auf dem Schlachtfeld sichergestellten Waffen habe sich geändert, sagte Regierungsberater Wladyslaw Wlasiuk der Nachrichtenagentur Reuters per Videoschalte bezüglich der Entwicklung im Ukraine-Krieg. „Der Trend geht nun zu weniger Komponenten aus westlicher Produktion, dafür aber mehr Komponenten aus – nicht schwer zu erraten, welches Land“, sagte der für die Sanktionspolitik zuständige Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj. „Natürlich China.“

Ukraine-Krieg: Belarus droht Westen mit Atomwaffen

Update vom 14. April, 14.55 Uhr: Der Verteidigungsminister von Belarus droht während eines unangekündigten Manövers der belarussischen Armee mit der Aufstellung strategischer Atomwaffen. „Wenn nötig, werden wir auch strategische Atomwaffen haben. Wir befassen uns schon mit der Vorbereitung bestehender Startrampen“, sagte Viktor Chrenin Medienberichten zufolge auf einem Truppenübungsplatz. Sollte die feindselige Rhetorik des Westens im Ukraine-Krieg anhalten, werde das „der nächste Schritt“ sein, erklärte der General. Belarus selbst verfügt über keine Atomwaffen. Ende März hatte Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt, taktische Atomwaffen in der verbündeten früheren Sowjetrepublik zu stationieren.

Ukraine-Krieg: Belarus droht dem Westen mit Atomwaffen. © Henadz Zhinkov/XinHua/dpa

Ukraine-Krieg: Putin setzt Bachmut-Schlacht trotz großer Verluste fort – und schickt „seine professionellsten Einheiten“

Update vom 14. April, 13.15 Uhr: Kiew hat erneut angedeutet, dass die Rückeroberung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ein wesentliches Ziel der ukrainischen Kriegsanstrengungen im Ukraine-Krieg bleiben werde. „Die Krim ist das Territorium der Ukraine, und wir werden dort alle Waffen testen und einsetzen, die nicht durch internationale Gesetze verboten sind, die zur Befreiung unserer Gebiete beitragen werden“, twitterte Oleksij Danilow, der Leiter ihres nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Ukraine-Krieg: Russland versetzt Pazifikflotte in höchste Alarmbereitschaft

Update vom 14. April, 11.45 Uhr: Russland hat seine Pazifikflotte in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Dies sei im Rahmen einer überraschenden Inspektion geschehen, berichten staatliche Medien unter Berufung auf Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Hauptziel sei, die Fähigkeiten der Streitkräfte zu erhöhen, um von See kommende Angriffe abwehren zu können. Bei einer Truppenübung werde die Abwehr einer versuchten Feindlandung auf die südlichen Kurileninseln und die Insel Sachalin trainiert, erklärte Schoigu. Nach Angaben von Generalstabschef Waleri Gerassimow verläuft das Manöver in drei Etappen - von der Mobilisierung der Truppen über das Auslaufen der Schiffe bis hin zu simulierten Kampfhandlungen.

Update vom 14. April, 10.55 Uhr: Die ukrainische Verteidigung hält nach Einschätzung britischer Geheimdienste noch immer die westlichen Bezirke der schwer umkämpften Stadt Bachmut. Sie sei aber in den vergangenen 48 Stunden „besonders starkem russischen Artilleriebeschuss“ ausgesetzt gewesen, wie das Verteidigungsministerium in London angesichts des Ukraine-Kriegs mitteilte. Grund dafür sei, dass die Streitkräfte des russischen Verteidigungsministeriums und der russischen Söldner-Gruppe Wagner besser kooperierten.

Die ukrainischen Streitkräfte stehen im Ukraine-Krieg den britischen Geheimdiensten zufolge vor erheblichen Nachschubproblemen. Sie hätten sich aber geordnet aus Positionen zurückgezogen, die sie aufgeben mussten. Im Zentrum der Stadt führten Wagner-Angriffsgruppen weiterhin den Hauptvormarsch durch, während russische Luftlandetruppen einige Wagner-Einheiten abgelöst hätten, die die Nord- und Südflanke der Operation sicherten, hieß es weiter.

Besonders die im Osten der Ukraine gelegene Stadt Bachmut ist schwer umkämpft. © Libkos/dpa

Ukraine-Krieg: Russische Angriffe konzentrieren sich auf Bachmut

Erstmeldung vom 14. April: Kiew – Die Kämpfe in vielen Regionen der Ukraine gehen weiter. Insgesamt 49 Angriffe sollen die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben am Donnerstag (13. April) abgewehrt haben. „Der Feind gibt seine Pläne, unser Territorium zu besetzen, trotz erheblicher Verluste nicht auf“, teilte der ukrainische Generalstab mit. Neben Kämpfen in Lyman, Awdijiwka und Marjinka steht vor allem die strategisch wichtige Stadt Bachmut im Gebiet Donezk im Osten der Ukraine im Fokus russischer Angriffe.

„Die meisten feindlichen Angriffe finden im Sektor Bachmut statt“, schrieb die stellvertretende Verteidigungsministerin Hannah Malyar auf Telegram. „Der Feind setzt dort seine professionellsten Einheiten ein und greift in erheblichem Umfang auf Artillerie und Flugzeuge zurück.“ Den ukrainischen Streitkräften sei es bisher in den meisten Gebieten gelungen, die Angriffe abzuwehren. Zudem führte die ukrainische Luftwaffe laut dem Generalstab drei Attacken auf russische Truppenkonzentrationen durch.

Ukraine-Krieg: Militärführung bereitet sich weiter auf Offensive vor

Die Militärführung bereite sich weiter auf eine Offensive gegen die russischen Angreifer vor. Sie entwickele ihren Plan entsprechend der Lage an der Front, sagte der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, im ukrainischen Einheitsfernsehen. „Alles wird im letzten Moment entschieden, wenn die endgültigen Entscheidungen getroffen werden“, betonte Danilow am Donnerstag.

Das ukrainische Militär hatte zuvor den Schaden des „Ukraine-Leaks“ heruntergespielt, durch das Informationen zu Waffenlieferungen sowie Einschätzungen zum Kriegsgeschehen in die Öffentlichkeit gelangten. Die US-Bundespolizei FBI nahm in diesem Kontext einen 21 Jahre alten Angehörigen des US-Militärs in North Dighton im US-Bundesstaat Massachusetts fest, der die Dokumente zum Krieg in der Ukraine im Internet veröffentlicht haben soll. (tt/dpa)