Buch-Autorin enthüllt: Trump-Tochter soll Agenten „unangemessen nahe“ gekommen sein

Ein neues Buch einer „Washington Post“-Reporterin könnte in den USA einen Skandal auslösen. Zu lesen ist von Fehltritten der Trumps im Umgang mit dem Secret Service.

Washington - Die Journalistin Carolin Leonnig will in ihrem neuen Buch „Zero Fails: The Rise and Fall of the Secret Service“ vorrangig Geheimnisse und Skandale des US-Geheimdienstes enthüllen. Thema sind Probleme des Geheimdienstes - von der Ermordung Kennedys, über Missmanagement in den Jahren unter Obama und Trump, bis hin zum Aufstand im Kapitol am 6. Januar.

„Ich habe mit Mitarbeitern des Geheimdienstes gesprochen, die einen Herzschlag vom Präsidenten und in weit entfernten Außenstellen gearbeitet haben, sowie mit den ebenso engagierten Mitgliedern ihrer Familien“, schreibt sie im Klappentext ihres Buches. Wenig überraschend: Auch zur Familie Trump beinhaltet das Werk so einiges.

+ In einem neuen Buch über den „Secret Service“ werden auch Geheimnisse über Donald Trump aufgedeckt. © John Raoux/ dpa

Trump-Familienmitglieder sollen Agenten „unangemessen nahe“ gekommen sein

Zu lesen sind in Leonnigs Buch Gerüchte über romantische Beziehungen zwischen Agenten und Trump-Familienmitgliedern. Gleich zwei Mitglieder der Familie sollen den Personenschützern „unangemessen nahe“ gekommen sein, wie die Washington Post berichtet. Geheimdienstagenten hätten beispielsweise erzählt, dass Vanessa Trump, die Ex-Frau des ältesten Sohnes des Präsidenten, „einem der Agenten, die ihrer Familie zugewiesen worden waren, sehr nahe gekommen war“. Vanessa Trump hatte im März 2018 die Scheidung eingereicht.

Damit nicht genug: Nachdem Tiffany Trump und ihr Freund sich getrennt hatten, habe sie „ungewöhnlich viel Zeit allein mit einem Geheimdienstagenten“ verbracht. Dies veranlasste die Führung des Geheimdienstes dazu, sich Sorgen zu machen, „wie nahe Tiffany dem großen, dunklen und gutaussehenden Agenten zu kommen schien“, schreibt Leonnig. Die Washington Post berichtet, dass eine Sprecherin von Tiffany Trump das Gerücht bestritt: Es handle sich um nichts weiter „als Klatsch“. „Tiffanys Erfahrung mit dem Secret Service war absolut professionell.“

Donald Trump wollte Agenten wegen ihres Gewichts von ihren Posten entfernen

Es gab aber angeblich auch andere Spannungen während der Trump-Ära. Leonnig zitiert Ex-Präsident Donald Trump mit den Worten: „Ich möchte diese fetten Kerle nicht in meinem Dienst“. Der Guardian spekulierte, ob Trump möglicherweise Büropersonal mit aktiven Geheimagenten verwechselte. „Wie werden sie mich und meine Familie beschützen, wenn sie nicht die Straße entlang rennen können?“, wird er weiter im Buch zitiert.

Leonnig erklärt, das Material für ihr Buch stamme aus Hunderten von Stunden Interviews mit mehr als 180 Personen, darunter aktuelle und ehemalige Agenten des Geheimdienstes „Ich werde ihnen für immer dankbar sein, dass sie ihre Karriere riskiert haben“, schreibt sie, „nicht weil sie verlockenden Klatsch über Präsidenten und ihre Familien teilen wollten, sondern weil sie wissen, dass der Dienst kaputt ist und repariert werden muss“. (tkip)