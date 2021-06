Tigray: Rotes Kreuz äußert scharfe Kritik für Tötung von Ärzte-ohne-Grenzen-Mitarbeitern

IKRK

Der Tod von drei Mitarbeitern der Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) in der umkämpften äthiopischen Konfliktregion Tigray ist auf scharfe Kritik des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) gestoßen.

Johannesburg/Addis Abbeba - Derartige Attacken würden die humanitäre Hilfe in der Region untergraben, obwohl sie dort zunehmend gebraucht würde, heißt es am Samstag in einer Erklärung des IKRK.

Weiter unklar ist, wer den Tod der drei MSF-Mitarbeiter zu verantworten hat. Laut MSF-Angaben waren eine aus Spanien stammende Notfallkoordinatorin sowie zwei äthiopische Mitarbeiter am Freitag tot in der Nähe ihres Fahrzeugs entdeckt worden, nachdem der Kontakt zu ihnen am Vortag abgerissen war.



Das äthiopische Militär hatte sich in einer Erklärung am Abend auf erste Informationen berufen, wonach TPFL-Rebellen die drei verschleppt und getötet hätten. Das ranghohe TPLF-Exekutivmitglied Getachew K. Reda dagegen erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter, der Tod der MSF-Mitarbeiter gehe ebenso wie der von einem halben Dutzend Menschen in einem nahe gelegenen Flüchtlingslager auf das Konto fliehender Regierungssoldaten. Eine unabhängige Überprüfung der Informationen aus der umkämpften Region gilt als schwierig.



Die Regierung in Addis Abeba hatte im November eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begonnen, die bis dahin in der gleichnamigen Region im Norden Äthiopiens an der Macht war. Hintergrund waren jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Inzwischen sind weitere Akteure beteiligt, darunter eritreische Truppen und Milizen. Hunderttausende Menschen in Tigray sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, allerdings hatten Hilfsorganisationen wegen der Sicherheitslage und bürokratischer Hürden lange keinen vollen Zugang zu allen Notleidenden. (dpa)