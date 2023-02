Nicht einmal Lawrow wusste Bescheid: Wie Putin sein Land in den Ukraine-Krieg riss

Von: Patryk Kubocz

Teilen

Putin soll mit völliger Selbstüberschätzungen den Krieg gegen die Ukraine gestartet haben. Wichtige Vertraute hat der Präsident offenbar nicht informiert.

München/Moskau - Für viele stellte der Morgen des 24. Februar 2022 eine Zeitenwende dar. Genau ein Jahr ist vergangen, seitdem Russland die Ukraine in der Nacht attackiert hat und die „militärische Spezialoperation“, wie Wladimir Putin die Invasion bezeichnet, begonnen hat. Dabei habe der russische Präsident nicht nur die Weltöffentlichkeit, sondern auch seinen eigenen Außenminister, Sergej Lawrow, überrascht.

Putin ließ seinen Außenminister Lawrow lange Zeit im Unklaren, ob die Invasion in die Ukraine stattfinden würde. (Symbolbild) © ITAR-TASS/imago-iamges

Die Financial Times (FT) will herausgefunden haben, dass trotz der monatelangen Vorbereitung des Militärs in der ukrainischen Grenzregion, Lawrow vom Befehl des Angriffs auf den falschen Fuß erwischt wurde. Zwar hat Putin nur Tage vor der Invasion in die Ukraine in einer im Fernseher übertragenen Sitzung des Sicherheitsrates, um eine Einschätzung gebeten, ob die beiden separatistischen Regionen im Donbass als Staaten anzuerkennen seien sollten.

Lawrow einer von wenigen, die vor der Invasion von Putin instruiert wurden

Doch auch das Schauspiel im Staats-TV gab keinen definitiven Aufschluss, ob es zu einer Invasion kommen konnte oder nicht. Auch Lawrow soll im Vorfeld keine weiteren Informationen über den tatsächlichen Beginn des Ukraine-Kriegs bekommen haben. Dies sei aber nicht unüblich, wie die FT schreibt. Oftmals sei der russische Außenminister von Putin nicht über seine zwischenstaatliche Politik aufgeklärt worden. Putin habe nur mit wenigen engen Vertrauten die russische Außenpolitik besprochen, hieß es weiter.

Konkret wurde dem Bericht zufolge erst am 23. Februar über den bevorstehenden Angriff informiert. Damit wurde er immerhin noch früher als andere über das Vorgehen in Kenntnis gesetzt. Viele Mitglieder der russischen Regierung und die russischen Oligarchen haben erst durch Putins Verkündung der „militärische Spezialoperation“ vom Angriff auf die Ukraine erfahren.

Russische Oligarchen über Putins Invasion verblüfft - „Peter der Große ist sein Vertrauter“

Am Tag der Invasion soll es zu einem Meeting zwischen Putin und den Oligarchen gekommen sein, berichtet die FT und beruft sich auf eine Person, die Vorort gewesen sein soll. Die russischen Unternehmer seien wütend in das Gespräch gegangen und seien verblüfft gewesen, dass der russische Präsident solch eine große Operation mit einem kleinen Stab hätte planen können.

Kurz vor dem Gespräch seien die Großunternehmer auf Lawrow getroffen, wie die Quelle der FT berichtet. Die Oligarchen sollen den damals 71-Jährigen gefragt haben, wie Putin die Invasion geplant habe. „Er hat drei enge Vertraute: Iwan der Schreckliche. Peter der Große. Und Katharina die Große“, soll Lawrow in einer nichtssagenden Antwort gesagt haben.

„Putin kann die Wahrheit nicht ertragen“ - Rund 150.000 Russen getötet oder verwundet

Dabei sah Putins Plan es vor, mit einem blutarmen Blitzkrieg die Ukraine zu überfallen und Kiew in wenigen Tagen zu erobern. Nun ist ein Jahr vergangen und das russische Militär hat rund 150.000 tote oder verwundete Soldaten zu beklagen, laut den Informationen des Generalstabes der ukrainischen Armee vom 24. Februar.

In ihrem Bericht schreibt die FT, sie habe mit sechs früheren russischen Offiziellen gesprochen, die eng mit Putin zusammengearbeitet haben sollen. Putin habe sich im Verlauf des ersten Kriegsjahres immer weiter abgeschottet. „Der Unterschied zwischen Putin und Stalin ist: Stalin hat immer die Wahrheit erfahren und konnte Probleme lösen. Putin erträgt die Wahrheit nicht“, soll ein Offizieller gegenüber der FT gesagt haben.

Immer mehr Isolation: Putin hört nur noch auf seine engsten Vertrauten

Seit der Corona-Pandemie und bis heute hat sich Putin immer mehr isoliert. Ein Berater soll Putin davon überzeugt haben, dass er sich auf den Spuren von Peter dem Großen befände und in der Zukunft ähnlich wie der Zar in Erinnerung bleiben werde. Seitdem Wolodymyr Selenskyj das Präsidentenamt in der Ukraine übernommen hat, habe sich Putin auf die Ukraine fixiert.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Sein langjähriger Freund und Vertreter der größten prorussischen Partei in der Ukraine, Wiktor Medwedtschuk, soll den russischen Präsidenten davon überzeugt haben, dass die ukrainische Bevölkerung die russische Armee mit offenen Armen empfangen werde, schreibt die FT. Von allen Seiten sei Putin Lügen aufgetischt worden, weshalb er seine eigene Armee und die Situation der Ukraine falsch eingeschätzt haben soll. Bereits im März des vergangenen Jahres teilen viele militärischen Experten diese These, wie newsweek.com berichtet.

Putin hat seine Macht überschätzt - Russland schoss eigene Jets und Helikopter ab

Putin habe seine Position und die Macht seiner Verbündeten überschätzt. Die FT schreibt, Medwedtschuk habe mit seinem Netzwerk in der Ukraine geprahlt und Putin Versprechungen gemacht. Nach der Invasion sei dieses Netzwerk verpufft. Agenten Medwedtschuks seien auf die Seite der Ukraine übergelaufen und haben das ukrainische Militär gar über die Strategie Russlands informiert.

Ein weiteres Beispiel für die schlechte Koordination des russischen Heeres sind die Berichte, dass russische Soldaten ihre eigenen Helikopter und Jets abgeschossen haben. Bis in den Juli des vergangenen Jahres haben russische Luftabwehrgeschütze ihre eigenen Jets abgeschossen, wie kyivpost.com schreibt.

Auch der deutsche Klimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wurde erst am Vorabend des 24. Februar über die bevorstehende Invasion durch die US-amerikanische Botschaft informiert.