Bayerns Nachbar wählt: ÖVP stürzt in Tirol wohl auf historisches Tief – FPÖ auf Platz zwei

Von: Florian Naumann

Anton Mattle will neuer Landeshauptmann in Tirol werden - die Vorzeichen scheinen schwierig. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder

Tirol wählt ein neues Landesparlament. Den Konservativen der ÖVP droht ein bitterer Tag. Der News-Ticker.

Tirol wählt am Sonntag: In Bayerns österreichischem Nachbar-Bundesland ist die Landtagswahl beendet.

wählt am : In Bayerns österreichischem Nachbar-Bundesland ist die Landtagswahl beendet. ÖVP fällt auf historisches Tief: Partei schwächer als je zuvor in Tirol – allerdings über den Umfragewerten.

fällt auf historisches Tief: Partei schwächer als je zuvor in Tirol – allerdings über den Umfragewerten. Dieser News-Ticker wird am Wahlabend fortlaufend aktualisiert.

Update vom 25. September, 17.10 Uhr: Die erste ORF-Hochrechnung aus Tirol liegt vor: Der Absturz der regierenden ÖVP fällt nach Stand der Dinge nicht ganz so drastisch aus wie erwartet. Die 34,5 Prozent würden allerdings dennoch einen historischen Tiefststand der Partei von Noch-Landeshauptmann Günther Platter markieren – und ein Minus von knapp 10 Prozentpunkten. Auf Rang zwei landet nach diesen ersten Zahlen die rechtspopulistische FPÖ, hauchdünn vor der SPÖ.

Drei weitere Parteien werden wohl den Sprung in den Innsbrucker Landtag schaffen: Die „Liste Fritz Dinkhauser“ könnte ihr Ergebnis auf gut 10 Prozent nahezu verdoppeln, die Grünen verlieren rund zwei Prozentpunkte und landen nach der ersten Hochrechnung bei 8,6 Prozent. Die liberalen Neos gewinnen mit 6,1 Prozent leicht hinzu. Die Anti-Corona-Maßnahmen-Partei MFG wird den Sprung ins Parlament wohl klar verfehlen.

Bislang regiert in Tirol eine schwarz-grüne Koalition. Dem ÖVP-Spitzenkandidaten Anton „Toni“ Mattle dürfte eine schwierige Mehrheitsbildung blühen. Für das aktuelle Bündnis reicht es wohl nicht mehr. Möglich wäre aber eine Koalition mit der SPÖ. Was das für die notorisch schwierige grenzübergreifende Verkehrskooperation mit Bayern bedeutet – Stichwort Blockabfertigung – ist vorerst offen. Der Politologe Fabian Habersack von der Universität Innsbruck rechnete im Merkur-Interview aber nicht mit großen Änderungen.

Stand: ÖVP SPÖ FPÖ Fritz Grüne Neos MFG Hochrechnung 17.06 Uhr 34,5% 18,8% 18,9% 10,1% 8,6% 6,1% 2,5%

Quelle: ORF/SORA

Update vom 25. September, 17.05 Uhr: Tirol wählt ein neues Landesparlament – die Wahllokale im österreichischen Bundesland haben bereits geschlossen, eine erste Hochrechnung wird für die nächsten Minuten erwartet.

Tirol-Wahl im Ticker: Minus 15 Prozent? ÖVP droht in Tirol ein historisches Debakel

Vorbericht: Innsbruck/München – Bayerns Nachbar und Dauer-Konfliktpartner in Sachen Verkehr wählt am Sonntag (25. September): In Tirol bestimmen die Bürger ein neues Landesparlament. Dabei droht der ewigen Innsbrucker Regierungspartei ÖVP ein Debakel historischen Ausmaßes.

Die Umfragen sehen die Konservativen von Kanzler Karl Nehammer in Tirol in Schwierigkeiten – und das schon seit Wochen. In ihrer jahrzehntelangen Hochburg muss die ÖVP mit einem Minus von rund 15 Prozentpunkten rechnen und käme dann noch auf rund 30 Prozent. Ihr bisher schlechtestes Landtagswahlergebnis in Tirol liegt bei 39 Prozent.

Wahl in Tirol: Platter-Nachfolger Mattle könnte für ÖVP zur tragischen Figur werden

Die rechte FPÖ und die sozialdemokratische SPÖ können den Demoskopen zufolge auf jeweils etwa 20 Prozent hoffen. Den bisher mit der ÖVP regierenden Grünen werden elf Prozent zugetraut. Mit Gewinnen dürfen die liberalen Neos sowie die Liste Fritz rechnen.

Spitzenkandidat der ÖVP ist der 59-jährige Anton Mattle. Der Landesminister soll dem langjährigen Ministerpräsidenten Günther Platter nachfolgen. Platter scheidet erst mit der Wahl aus und hat damit Mattle die Chance genommen, mit einem Amtsbonus ins Rennen zu gehen. Zu den Gründen für den Negativ-Trend bei der ÖVP zählen auch die Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ehemalige ÖVP-Spitzenpolitiker. Obendrein wird Kanzler und ÖVP-Chef Nehammer mangelnde Strahlkraft zugeschrieben.

Tirol-Wahl 2022: Folgen auch für Österreichs „große“ Politik?

Bei der Wahl am Sonntag können rund 535.000 Bürger ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Der Urnengang ist Auftakt zu einer Wahl-Serie, die für die Zukunft der so machtverwöhnten ÖVP entscheidenden Charakter hat.

2023 wird auch in Niederösterreich und Salzburg gewählt, weitere jahrzehntelange ÖVP-Hochburgen. Das hat Bedeutung auch für das gesamte politische Österreich. Die absehbaren Schockwellen in Tirol würden den Druck auf Kanzler Nehammer weiter erhöhen, meint der Politikberater Thomas Hofer. „Es wird noch mal ungemütlicher für ihn.“ Allerdings rechnet er nicht mit direkten bundespolitischen Folgen. Angesichts des Umfrage-Tiefs der beiden Koalitionspartner ÖVP und Grüne sowie der enormen politischen Herausforderungen in Zeiten der Energiekrise laute die Devise der Regierenden, sich so lange wie möglich gemeinsam weiter durchzuwursteln, sagt Hofer. (dpa/fn)