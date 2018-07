TK-Vorstand sagt Ende der Privaten Krankenkassen voraus

Das fände ich in Ordnung. Nicht in Ordnung finde ich hingegen eine hohe Positivauswahl an Mitgliedern zu treffen und dann zu behaupten, es seien Rücklagen erwirtschaftet worden.

Die gesetzlichen Krankenkassen haben ihr Geschäft in keiner Weise im Griff und sind für viele nichts anderes als ein großer Selbstbedienungsladen gemäß dem Motto: "Macht aber nichts, die Kasse zahlt's ja".

Die "gesetzliche Festlegung" des Beitrages fällt auch mehr unter Wunsch, als unter Realität, es gilt nämlich 'hier noch eine Zuzahlung', 'da noch ein Zusatzbeitrag', 'dieses wird nicht mehr gezahlt', 'dort gibt's nur noch einen Zuschuss', 'das ist jetzt nicht mehr mitversichert, dafür gibt's für jenes einen Festbeitrag', usw., usw. Was für ein Glück, dass seit einiger Zeit die Pflege rausgenommen wurde. Was soll an so einem System - gegenüber einer PV - von Vorteil sein? Nebenbei, bei den vielen "Nassauern" in der GKV kann auch von einem Solidarsystem keine Rede sein.