Wegen Todesurteil: FDP-Politikerin fordert härtere Sanktionen

Renata Alt übt starke Kritik am Todesurteil der iranischen Justiz. © IMAGO/Felix Zahn

Starke Kritik am Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd.

Berlin - Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Renata Alt (FDP), hat das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd scharf kritisiert. «Die Verurteilung zum Tod von Djamshid Sharmahd zeigt wieder einmal, wie grob und unmenschlich die iranische Justiz agiert. Sharmahd ist unschuldig und muss sofort freigesprochen werden», forderte Alt am Dienstag. «Diese inhumane Politik des Mullah-Regimes zeigt, wie dringend notwendig weitere, härtere Sanktionen gegen den Iran sind», fügte sie hinzu.

Der deutsch-iranische Aktivist wurde im Sommer 2020 Berichten zufolge vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen und in den Iran gebracht. Seitdem war er in Teheran inhaftiert. Zuvor lebte Sharmahd jahrelang in den USA. Ein Revolutionsgericht in Teheran machte den 67-Jährigen nun unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich, wie das Justizportal Misan am Dienstag bekanntgab. Seine Familie und Menschenrechtsgruppen hatten die Vorwürfe gegen ihn in der Vergangenheit zurückgewiesen. (dpa)