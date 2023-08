Tödliche „Grußbotschaften“ an Russland: Ukraine sammelt Geld mit signierten Granaten

Von: Lucas Maier

Teilen

Im Ukraine-Krieg können gegen Spende tödliche Grußbotschaften hinter die Frontlinien von Russland geschickt werden. Das sind die Hintergründe.

Kiew - Eineinhalb Jahre nach Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine kämpft Kiew immer noch erbittert gegen die Aggressionen aus Nordost. Der erste Krieg in Europa, seit dem Kosovo-Krieg, hat immer wieder zu kreativen Spendenideen geführt - denn Krieg kostet Geld.

Ein Beispiel: Eine einfache Artilleriegranate vom Kaliber 155 mm (Nato-Standard) kostet nach Informationen der Süddeutschen Zeitung rund 3000 Euro. Eben diese Granaten können jetzt gegen eine Spende mit Grußbotschaften versehen werden.

Tödliche Post für Russland: Spendenmodell ist in der Ukraine nicht neu

Die Idee ist nicht neu, bereits im ersten Kriegsjahr konnten über das Projekt BOOMBOARD tödliche Grüße hinter die russischen Frontlinien geschickt werden. Mittlerweile ist das Projekt abgeschlossen, aber unter dem Namen Revengefor können auch heute noch Spenden gegen Grußbotschaften auf Bomben und Artilleriegeschosse aufgegeben werden.

Das Projekt bietet Spenderinnen und Spendern die Möglichkeit, für Zahlungen über einem Wert von 500 US-Dollar, einen personalisierten Schriftzug auf einer der Granaten oder Raketen zu platzieren. Als Gegenleistung für die Spende bekommt man ein Foto der Granate und weitere Informationen zum Einsatz dieser, wie es auf der Website des Projekts heißt.

Ukraine-Krieg: Spender aus der ganzen Welt lassen Granaten signieren

Bisher wurden, laut der Kampagne, durch das Projekt insgesamt 228.430 Dollar an Spenden generiert und 365 Militärschläge mit Grußbotschaften versehen. Dabei kommen Spenden aus der Ganzen Welt.

Tödliche Grüße hinter die Front: Ungarischer Spender lässt Artilleriegranate mit „Russen geht nach Hause“ signieren. © Screenshot Twitter Militarnyi/RevengeFor

Bisher kamen auch 16 Spenden aus Deutschland. Damit steht Deutschland auf Platz drei des Spendenrankings, hinter den USA und der Ukraine. Insgesamt gingen Spenden aus 33 verschiedenen Ländern ein, wie die Organisation schreibt. So steht beispielsweise auf einer Granate in Niederländisch „Rache für MH17“, also für die Opfer des von russischen Separatisten abgeschossenen Passagierflugzeugs, dessen Insassen größtenteils aus den Niederlanden stammten. Der englischsprachige Satz „Rache für das Theater von Mariupol“ wiederum nimmt Bezug auf die Bombardierung des Theaters der Stadt Mariupol am 22. Tag des russischen Angriffskrieges, das zum Zeitpunkt des Beschusses rund 500 Frauen und Kindern als Schutzraum diente.

Eine offizielle Genehmigung für die Aktionen gibt es vom ukrainischen Militär, nach Informationen der Washington Post, jedoch nicht. Gerade in den USA scheint die Aktion gut anzukommen. Eine Spenderin berichtete bereits im Sommer des vergangenen Jahres, dass sie die Raketen mit Botschaft auch als Geschenke an Freunde und Familie verteilt, wie die Washington Post schreibt.

Spenden für Soldaten: Seit 2014 sammelt die Kampagne

Die Erlöse aus der Spendenkampagne fliesen in den Topf der Kampagne „Come Back Alive“ (zu Deutsch: Komme lebend zurück). Bereits seit dem Jahr 2014, nachdem Russland in Folge der Maidanproteste, Milizen in die Donbassregion der Ukraine entsandt hatte, unterstützt die Kampagne das ukrainische Militär.

Von der Kampagne „Come Back Alive“ finanziert:

Drohnen und UAVs - 2919

- 2919 Helme - 5660

- 5660 Kommunikationsmittel - 17.016

- 17.016 Autos - 77

- 77 Nachtsichtgeräte - 4314

- 4314 Schutzwesten - 17.206

- 17.206 Laptops, Tablets - 5073

- 5073 Anderes - 47.466

- 47.466 Insgesamt gesammeltes Geld - Über 135.000.000 US-Dollar

- Über 135.000.000 US-Dollar Quelle: Come Back Alive

Die Unterstützung umfasst neben medizinischer Versorgung auch die Unterstützung mit technischen Geräten, wie Kommunikationsgeräten und Drohnen.

Russland als Terrorstaat: Ukraine will „Rache“

Warum die Ukrainer zu einer derart makaberen Spendenaktion greifen, erklären sie auf ihrer Website wie folgt: „Hungersnot. Zerstörte Leben. Todesfälle. Russland ist zu einem Terrorstaat geworden. Es ist Zeit zu handeln.“

Dass Kampagnen dieser Art durchaus eine große Unterstützung für das Militär darstellen können, zeigt das mittlerweile Abgeschlossen Projekt BOOMBOARD. Die Kampagne führte über 4000 Artillerie-Schläge durch und finanzierte zudem vier Angriffsdrohnen. Insgesamt sammelte BOOMBOARD 200.000 US-Dollar. (Lucas Maier)