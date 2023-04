G7-Gipfel: Japans Regierungschef will im Vorfeld Afrika besuchen

Die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern bei der Bewältigung globaler Probleme sei für Kishida von «großer Bedeutung».jpg © IMAGO/Yoshio Tsunoda

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat seinen Besuch im Vorfeld des Gipfeltreffens der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) im Mai in Hiroshima angekündigt.

Tokio - Wie ein Regierungssprecher am Dienstag bekanntgab, werde Kishida während der Ende April beginnenden Ferienwoche («Goldenen Woche») Ägypten, Ghana, Kenia und Mosambik besuchen. Die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern bei der Bewältigung globaler Probleme sei von «großer Bedeutung».

Kishida wolle die Entschlossenheit bekräftigen, die internationale Ordnung auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit zu erhalten und zu stärken. Der Ministerpräsident will die Beziehungen zum sogenannten «Globalen Süden» stärken - einem Begriff, der sich auf Entwicklungsländer südlich des Äquators bezieht. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben viele Entwicklungsländer, auch in Afrika, versucht, eine Parteinahme zu vermeiden. Der Regierungssprecher machte keine näheren Angaben zu Kishidas geplanter Reiseroute durch den Kontinent. (dpa)