„Sinnlose Tragödie“ an US-Grenze: Flüchtlingsboot gesunken - Baby kommt ums Leben

Beim Untergang eines Schlauchbootes mit Flüchtlingen aus Mittelamerika an Bord ist an der Grenze zu den USA ein Baby ums Leben gekommen.

El Paso - Drei weitere Menschen, darunter zwei Kinder, werden vermisst, teilte die US-Grenzschutzbehörde (CBP) am Donnerstag mit. Das Unglück ereignete sich demnach am Mittwochabend auf dem Rio Grande zwischen Mexiko und den USA. Die Behörde sprach von einer "sinnlosen Tragödie".

Ein Mann, der sich an Bord des Bootes befand, berichtete der CBP, auf dem Boot hätten sich insgesamt neun Menschen befunden. Alle seien ins Wasser gefallen, als das Boot in unruhigem Wasser gekentert sei. Sein zehn Monate alter Sohn und sein sieben Jahre alter Neffe wurden der CBP zufolge vom Wasser fortgerissen. Daneben würden ein Mann und ein Mädchen vermisst, die Suche dauere an. Die Leiche des Babys wurde später einige Meilen flussabwärts gefunden.

In den vergangenen Monaten überquerten zehntausende Migranten vornehmlich aus Mittelamerika ohne gültige Papiere die Grenze in die USA. US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen die illegale Einwanderung zu einem seiner Hauptanliegen gemacht und spricht von einem "nationalen Notstand". Seine harte Haltung in der Migrationspolitik stößt bei den oppositionellen Demokraten und bei Menschenrechtsgruppen auf scharfe Kritik.

afp

