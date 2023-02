„Trendbarometer“: Scholz legt bei Kanzlerfrage zu

Olaf Scholz © Jürgen Heinrich/IMAGO

In der sogenannten Kanzlerfrage hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) RTL/ntv-“Trendbarometer“ zugelegt.

Berlin in Deutschland - Im Vergleich mit CDU-Chef Friedrich Merz und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) lag Scholz mit 26 Prozent Zustimmung vorn, Merz und Habeck folgten mit jeweils 20 Prozent. Im Vergleich mit Merz und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kam Scholz sogar auf 30 Prozent, Merz auf 22 Prozent und Baerbock auf 18 Prozent.

In der Sonntagsfrage konnte die CDU/CSU in der am Dienstag veröffentlichten Umfrage ihre Führung ausbauen. Sie erreichte 28 Prozent (plus eins). Auf den weiteren Plätzen folgten die SPD mit 21 Prozent (plus eins) und die Grünen mit 18 Prozent (minus eins). Die Werte von AfD (13 Prozent), FDP (sieben Prozent) und Linkspartei (fünf Prozent) blieben unverändert.



Der Ukraine-Krieg wird von 64 Prozent der Befragten als besonders wichtiges Thema eingestuft. Es folgen die Energiekrise mit 25 Prozent, Klima- und Umweltschutz mit 15 Prozent und die Corona-Pandemie mit zehn Prozent (Mehrfachnennungen möglich). Eine relative Mehrheit von 43 Prozent äußerte die Befürchtung, dass die wegen des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen Deutschland mehr schaden als Russland.

Das Meinungsforschungsunternehmen Forsa befragte für das „Trendbarometer“ vom 31. Januar bis zum 6. Februar 2502 Menschen. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben. bk/cne