Trotz Krieg – Start des neuen Schuljahres in der Ukraine

Ukraine: Ein Junge trägt Blumen zur Eröffnung des Schuljahres in Odessa. © IMAGO/Dominika Zarzycka

Trotz russischem Angriffskrieg hat in der Ukraine für mehrere Hunderttausend Schülerinnen und Schüler ein neues Schuljahr begonnen.

Kiew - Mitten im russischen Angriffskrieg hat in der Ukraine für mehrere Hunderttausend Schülerinnen und Schüler ein neues Schuljahr begonnen. «Heute ist der 1. September - Euer Tag, ein wichtiger Tag für uns alle, der Tag des Wissens», richtete sich Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in einer Videobotschaft an sie und alle Studierenden. Der diesjährige Schulanfang unterscheide sich wegen des Kriegzustands von den vorhergehenden. «Die einen sind weit weg von zu Hause - in anderen Regionen der Ukraine, andere in anderen Ländern», sagte der 44-Jährige.

Aufgrund der seit dem 24. Februar laufenden russischen Invasion hat das Bildungsministerium nur bei vorhandenen Luftschutzkellern einen Präsenzunterricht gestattet. In den ukrainisch kontrollierten Gebieten haben nach Ministeriumsangaben von 12 906 Schulen demnach nur etwa 27 Prozent den Unterricht wieder regulär aufgenommen. Weitere knapp 42 Prozent unterrichten nur per Internet, die übrigen in einer Mischform. In den frontnahen ost- und südukrainischen Gebieten Charkiw, Donezk, Dnipropetrowsk, Saporischschja und Mykolajiw wurde größtenteils auf Online-Unterricht umgestellt. 272 Bildungseinrichtungen seien seit Februar komplett zerstört und 2164 beschädigt worden.

Dem russischen Verteidigungsministerium nach sind in den von Russland besetzten Gebieten über 326 000 Schüler in mehr als 1400 Schulen geblieben. Laut Medienberichten wurde auf Russisch als Unterrichtssprache und russische Lehrpläne umgestellt.

In der Ukraine und anderen Ex-Sowjetrepubliken beginnen Schulen und Universitäten traditionell am 1. September das neue Lehrjahr. (dpa)