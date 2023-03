Trump behauptet: Mit mir als Präsident wäre Putin nicht in die Ukraine eingefallen

Von: Moritz Serif

Teilen

Donald Trump haut mal wieder einen raus. Mit Wladimir Putin habe er sich „großartig verstanden“, auch mit Chinas Xi und Nordkoreas Kim Jong-un kam er „großartig aus“.

Washington, D.C. - Donald Trump, Ex-Präsident, lässt mal wieder den Angeber heraushängen. In einem Interview mit dem Fox News-Moderator Sean Hannity sprach er über seine angeblich größten Errungenschaften während seiner Amtszeit und über einige „wichtige politische Persönlichkeiten“.

„Ich habe unsere Armee wieder aufgebaut. Ich habe die größten Steuersenkungen in der Geschichte gegeben. Ich habe die größte Wirtschaft der Weltgeschichte aufgebaut“, behauptete Trump und erklärte, wie seine Leistungen zum Erfolg Amerikas während seiner Amtszeit beigetragen hätten.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Trump behauptet: „Radikale Linke riefen mich zum Mittagessen an“

„Wir waren auf dem Weg, uns mit der anderen Seite zu verstehen, radikale Linke riefen mich zum Mittagessen an. Afroamerikaner, hispanische Amerikaner, asiatische Amerikaner, jeder hatte einen Job. Jeder. Wir waren im Aufschwung. Viel mehr Arbeitsplätze als heute“, sagte er. Der ehemalige Präsident äußerte sich auch zu seinen Beziehungen zu wichtigen Politikern und Weltführern, mit denen die USA derzeit oft in Spannungen stehen. Vor allem mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin habe er sich „großartig“ verstanden.

„Hätte ich das Amt des Präsidenten innegehabt, hätte er es viel besser gehabt, weil er nicht in die Ukraine eingedrungen wäre“, betonte Trump und sagte, dass Putin letztendlich „die ganze Ukraine übernehmen wird“. Auch Chinas Präsident Xi Jinping sei, laut Trump jemand, mit dem er gut ausgekommen sei.

Wladimir Putin und Donald Trump 2017 während des G20-Gipfels in Hamburg. (Archivfoto) © Evan Vucci/AP/dpa

Trump über Chinas Xi: „Ich kam großartig mit ihm aus“

„Ich kam großartig mit ihm aus, bis Covid kam. Wir hätten sehr gut zusammenarbeiten können. Ich habe einen unglaublichen Deal für unsere Landwirte und Hersteller ausgehandelt, bei dem China unseren Landwirten und Herstellern jedes Jahr 50 Milliarden Dollar gab“, erklärte der ehemalige Präsident, gegen den jüngst Anklage erhoben wurde.

Trump betonte auch die Bedeutung seiner Beziehung zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un und sagte, dass „es schön ist, wenn man sich mit jemandem versteht, der Atomwaffen hat, die die Welt zerstören können. Ich habe mich mit ihm verstanden.“ Auf die Frage nach seiner Meinung zum Präsidenten Biden und seiner bisherigen Leistung im Amt äußerte Trump seine „Enttäuschung“ darüber, was mit Amerika passiert ist. „Ich bin so enttäuscht darüber, was mit dem Land passiert ist. Ich meine, das Land wurde weltweit respektiert. Jetzt sind wir ein Witz.“ (mse)