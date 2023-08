Trumps Probleme mit der Justiz

Trump bezeichnet neue Anklage gegen ihn als „manipuliert“ und beklagt „Hexenjagd“

Donald Trump © Rich Graessle/Icon Sportswire/Imago

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat mit Empörung auf die erneute Anklage gegen ihn reagiert.

Atlanta in den USA - „Klingt für mich manipuliert!“ schrieb Trump am Dienstag auf dem von ihm gegründeten Online-Netzwerk Truth Social nach Veröffentlichung der Anklageschrift gegen ihn wegen des versuchten Kippens der Präsidentschaftswahl 2020 im US-Bundesstaat Georgia. Trump schrieb weiter: „Warum haben sie nicht schon vor 2,5 Jahren Anklage erhoben? Weil sie es mitten in meiner Wahlkampagne tun wollten. Hexenjagd!“

Trump gilt als der derzeit aussichtsreichste Kandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl 2024. Er war am Montag in Georgia in 13 Punkten angeklagt worden und muss sich bis Ende kommender Woche stellen. Zu den Anklagepunkten gehören neben einem Verstoß gegen das Gesetz gegen organisierte Kriminalität, auf den Gefängnisstrafen zwischen fünf und 20 Jahren stehen, auch Verschwörung zur Fälschung, Verschwörung zur Falschaussage, eine Abgabe falscher Dokumente und Anstiftung zum Verstoß gegen einen Amtseid.



Auch Trumps Anwälte kritisierten das Bekanntwerden der Anklage gegen den Ex-Präsidenten scharf. Sie schrieben in einer Erklärung von einer „verfrühten Anklageschrift“, die „durchgesickert“ sei, bevor die Zeugen ausgesagt oder die Geschworenen sich beraten hätten. Dies sei ein „fehlerhaftes und verfassungswidriges“ Vorgehen.



Georgia hatte bei der Präsidentschaftswahl 2020 eine wichtige Rolle gespielt. Der Bundesstaat im Südosten der USA ist ein sogenannter Swing State, in dem sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern. Bidens knapper Erfolg in Georgia war, zusammen mit Siegen in anderen Swing States wie Arizona und Pennsylvania, entscheidend für den Ausgang der gesamten Wahl.



Der abgewählte Präsident Trump hatte nach der Wahl unter anderem in einem berühmt gewordenen Telefonat mit Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger gefordert, die für einen Sieg in dem Südstaat nötigen 11.780 Wählerstimmen zu „finden“. Außerdem sollte die Bestätigung von Bidens Wahlsieg durch falsche Wahlleute-Stimmen zugunsten von Trump verhindert werden. se/

Trumps Probleme mit der Justiz

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im Bundesstaat Georgia wegen illegaler Einflussnahme auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 angeklagt worden. Es ist bereits die vierte Anklage gegen den 77-jährigen Republikaner und die zweite, die sich um die Wahl 2020 dreht. Ein Überblick über die vielen juristischen Probleme des Präsidentschaftskandidaten, der im November 2024 das Weiße Haus zurückerobern will:

Wahlbeeinflussung in Georgia

Trump wurde am Montag (Ortszeit) in Atlanta in 13 Punkten wegen seiner Versuche angeklagt, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Die Anklage fußt unter anderem auf einem Gesetz zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Zu den Anklagepunkten gehören auch Verschwörung zur Fälschung, Verschwörung zur Falschaussage, eine Abgabe falscher Dokumente und Anstiftung zum Verstoß gegen einen Amtseid.



Der abgewählte Präsident hatte unter anderem in einem berühmt gewordenen Telefonat mit Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger gefordert, die für einen Sieg in dem Südstaat nötigen 11.780 Wählerstimmen zu „finden“. Außerdem sollte die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden durch falsche Wahlleute-Stimmen zugunsten von Trump verhindert werden.



Wahlbeeinflussung auf Bundesebene

Bereits Anfang August wurde Trump von der Bundesjustiz mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2020 und ihre Folgen angeklagt. Der vom Justizministerium ernannte Sonderermittler Jack Smith legt Trump in vier Anklagepunkten Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten, Behinderung eines offiziellen Vorgangs, Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Vorgangs und Verschwörung gegen das Wahlrecht der Bürger zur Last. Für zwei der Anklagepunkte drohen Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren.



Die Versuche des Wahlverlierers, sich trotz seiner Wahlniederlage an der Macht zu halten, hatten zum gewaltsamen Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 durch radikale Trump-Anhänger geführt. Sonderermittler Smith sprach von einem „nie dagewesenen Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie“.



Geheimdokumente aus dem Weißen Haus

Bereits im Juni erwirkte Smith eine Anklage gegen Trump in der Dokumentenaffäre. Dem Ex-Präsidenten wird das illegale Aufbewahren von Geheimakten zur nationalen Verteidigung in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida zur Last gelegt. Die Dokumente hatte Trump zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2021 aus dem Weißen Haus mit nach Mar-a-Lago genommen - und laut Anklage später vor dem Zugriff der Justiz versteckt.



Trump ist in insgesamt 40 Punkten angeklagt, bei einer Verurteilung würde ihm auch in diesem Fall eine lange Haftstrafe drohen. Als Termin für einen Prozessbeginn hat die zuständige Bundesrichterin den Mai 2024 angesetzt.



Schweigegeldaffäre um Stormy Daniels

Im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 wurde Trump Ende März als erster Ex-Präsident der US-Geschichte angeklagt. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan wirft dem Republikaner eine Fälschung von Geschäftsdokumenten in 34 Fällen vor. Bei einem historischen Gerichtstermin Anfang April plädierte Trump auf nicht schuldig. Der Prozess soll im kommenden Frühjahr beginnen.



Der Fall E. Jean Carroll

Anfang Mai wurde Trump in einem Zivilverfahren in New York wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung der Journalistin E. Jean Carroll zu fünf Millionen Dollar (rund 4,6 Millionen Euro) Schadenersatz und Schmerzensgeld verurteilt. Die Kolumnistin und Autorin wirft Trump vor, sie im Frühjahr 1996 im New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Öffentlich erhob die heute 79-Jährige den Vorwurf erstmals 2019, als Trump Präsident war.



Trump bezichtigte Carroll damals der Lüge und weist die Vorwürfe bis heute zurück. In dem Fall ist in New York auch ein weiteres Zivilverfahren anhängig, denn Carroll hatte Trump gleich zwei Mal verklagt.



New Yorker Immobilienimperium

Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James, verklagte im September 2022 Trump und seine drei ältesten Kinder wegen Finanzbetrugs. Die Familienholding Trump Organization soll über Jahre hinweg den Fiskus, Banken und Versicherungen getäuscht haben, um sich Vorteile zu verschaffen. Dabei soll er beispielsweise den Wert von Immobilien in seinem Eigentum zu hoch oder zu niedrig angesetzt haben. James strebt Strafen von 250 Millionen Dollar an.



In einem davon getrennten Strafprozess wegen Steuerhinterziehung wurde die Trump Organization im Januar zu einer Geldstrafe von 1,6 Millionen Dollar verurteilt. Der langjährige Finanzchef des Geschäftsimperiums, Allen Weisselberg, wurde zu fünf Monaten Haft und mehr als zwei Millionen Dollar Strafe verurteilt. Trump selbst war nicht angeklagt worden. fs/se