Trump gegen Europa: Was droht uns im Handelskrieg?

jetzt macht's doch nicht so einen Riesenbohai um das Thema (wie alle anderen Medien). Mit dem Zoll auf Stahl und Alu kann die EU leben. Was doch wirklich bedrohlich für unsere Wirtschaft ist Trump's Plan die Autoimporte in die USA zu besteuern! Das würde die EU und besonders DE hart treffen. Also MUSS die EU (zumindest die 3-4 oder Länder die am meisten betroffen sind) HART reagieren und nicht nur Erdnussbutter, Jeans, Whisky und Harley's besteuern sondern gleich einen ganzen Katalog von proaktiven Massnahmen ergreifen. 500 Milllion in der EU können sich doch wohl gegen 300 Million Amis wehren von denen 150 Millionen keine Trump-Anhänger sind. Es ist nur eine Frage der Entschlossenheit SICH ZU VERTEIDIGEN! Ich habe mein Zweifel ob die EU das will und kann. Vor allem sitzen an den entscheidenen EU-Schalthebeln diejenigen die wir in unserer Politiklandschaft nicht mehr haben wollten (siehe Oettinger, diese Knallerbse, oder Fr. Hohlmeier, der Name ist Programm, oder Juncker, der Steuerbetrüger, usw.), d.h. unsere Inteeressenvertretung in der EU ist mit miesen und unfähigen Politikern besetzt. Wie wollen diese Komiker & Pappnasen eine knallharte Verhandlung führen und die auch noch gewinnen? Ich sehe leider schwarz! Diese EU in dieser Form ist wohl ein Auslaufmodell! IT wird uns den Rest geben...