Wegen „schrecklicher“ Behandlung: Trump erteilt erstaunliche Anweisung

"■Ein Präsident, der endlich die über 100 Jahre währende Kriegstreiberei, die gesteuerte Eskaltion von Unruhen in fremden Ländern, daß Bombardieren anderer Kontinente, die imperialistische Doktrin....beenden will.

■Endlich ein Präsident, der seine Wahlversprechen Punkt für Punkt...gegen alle Widerstände...angeht.

■Endlich ein Präsident, der sich auf das eigene Land und die eigenen Leute konzentriert und wieder die Realwirtschaft zum Blühen bringen will."

Ihnen kann man wohl auch jeden Sch... verkaufen. Genau auf solche Wähler hat es Trump abgesehen. Ungebildet und arm. Aber die glauben einfach alles was der Typ sagt.

Da muss man schon schmunzeln....