Handelsstreit mit China, Zoll-Zoff mit der EU und dann noch Kim Jong-Un. Donald Trump hat wieder einmal jede Menge Baustellen. Die News aus den USA.

Nach dem Absturz eines Flugzeugs des US-Herstellers Boeing in Äthiopien hat Präsident Donald Trump sich gegen den Einsatz von zu viel Computertechnologie in der Luftfahrtbranche ausgesprochen.

Um Donald Trumps Ehefrau Melania gibt es wilde Verschwörungtheorien: Sie soll sich bei offiziellen Auftritten doublen lassen.

Donald Trumps Ex-Wahlkampfchef Manafort wurde zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt. Insgesamt muss er nun siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis.

Die News aus dem Weißen Haus der vergangenen Tage erfahren Sie hier.

15.15 Uhr: Nach den Angriffen auf Moscheen mit Dutzenden Toten in Neuseeland hat sich US-Präsident Donald Trump bestürzt gezeigt. „Mein herzliches Beileid und meine besten Wünsche gehen an die Menschen in Neuseeland nach dem schrecklichen Massaker in den Moscheen“, schrieb Trump am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Twitter. 49 unschuldige Menschen seien sinnlos gestorben und viele weitere schwer verletzt worden. Trump sicherte dem Land die Unterstützung seiner Regierung zu. Die USA stünden an der Seite Neuseelands, erklärte er.

Gescheiterter Gipfel: Jetzt droht Kim Trump

14.25 Uhr: US-Außenminister Mike Pompeo hat sich unbeeindruckt von der Drohung Nordkoreas gezeigt, die Atomgespräche mit den USA möglicherweise auszusetzen. "Wir sind hoffnungsvoll, dass wir dieses Gespräch fortsetzen können", sagte Pompeo am Freitag vor Journalisten in Washington. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe bei dem Gipfel in Hanoi "bei zahlreichen Gelegenheiten" direkt mit US-Präsident Donald Trump gesprochen und "sich darauf festgelegt, dass er weder Atomtests noch Raketentests wieder aufnehmen wird".

Die nordkoreanische Vize-Außenministerin Choe Son Hui hatte zuvor gedroht, Nordkorea habe nicht "die Absicht, den US-Forderungen in irgendeiner Form nachzugeben, noch sind wir willens, uns auf Verhandlungen dieser Art einzulassen". Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass kündigte sie vor Journalisten und ausländischen Diplomaten in Pjöngjang an, Kim werde demnächst das weitere Vorgehen seines Landes verkünden.

Die Vize-Außenministerin machte die USA für das Scheitern des Gipfeltreffens zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump verantwortlich. Außenminister Pompeo und der Nationale Sicherheitsberater John Bolton hätten eine "Atmosphäre der Feindseligkeit und des Misstrauens" geschaffen und damit die "konstruktiven Bemühungen" von Kim und Trump behindert. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un werde bald eine Erklärung zu seinem künftigen Kurs über die Denuklearisierung abgeben.

Update vom 15. März, 07.11 Uhr: Im Handelsstreit mit China stellt US-Präsident Donald Trump eine Einigung oder ein Scheitern der Verhandlungen in den kommenden Wochen in Aussicht. „Wahrscheinlich werden wir auf die eine oder andere Weise in den nächsten drei bis vier Wochen Bescheid wissen“, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem Empfang im Weißen Haus. Er äußerte sich positiv über den Verlauf der Gespräche und bescheinigte der chinesischen Seite, „sehr verantwortungsvoll und sehr vernünftig“ zu sein.

„Mal sehen, was passiert“, sagte Trump. Sollte ein Abkommen mit China gelingen, „wird das etwas sein, worüber die Menschen lange Zeit sprechen werden“. Der US-Präsident hat mehrfach deutlich gemacht, dass er lieber auf ein Abkommen mit China verzichten als einen schlechten Deal machen wolle.

Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte zuletzt wissen lassen, dass eine Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit bis April möglich sei. „Ich glaube, wir machen große Fortschritte“, sagte Kudlow am vergangenen Sonntag dem regierungsnahen US-Sender Fox News.

Beide Regierungen hatten im Dezember beim G20-Gipfel in Argentinien eigentlich eine Frist bis zum 1. März vereinbart. Ohne Einigung bis dahin hätten die USA weiter Zölle erhöhen und zusätzliche veranlassen wollen. Trump erklärte jedoch nach Erreichen der Frist, er wolle keine neuen Zölle, solange die Gespräche laufen und Fortschritte erzielt würden.

21.45 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sein Veto gegen eine Kongress-Resolution für ein Ende des von ihm ausgerufenen Nationalen Notstands angekündigt. „VETO!“, schrieb Trump kurz nach der Abstimmung im Senat am Donnerstag auf Twitter. Schon vor der Abstimmung hatte Trump ein Veto angedroht. Es wäre das erste Veto seiner Amtszeit.

VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. März 2019

Ohne das Veto des Präsidenten würde der Notstand beendet, über den Trump die Finanzierung der von ihm geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko sicherstellen will. Das Abgeordnetenhaus, in dem die Demokraten eine Mehrheit haben, hatte die Resolution bereits Ende Februar verabschiedet. Um Trumps Veto zu überstimmen, wäre in beiden Kongresskammern eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Eine solche Mehrheit ist derzeit nicht in Sicht.

US-Senat stimmt gegen Trumps Notstandserklärung

20.00 Uhr: Nach dem US-Repräsentantenhaus hat nun auch der Senat gegen den von Präsident Donald Trump ausgerufenen Notstand zur Finanzierung der Grenzmauer gestimmt. Im Senat in Washington votierten am Donnerstag mehrere Mitglieder von Trumps Republikanischer Partei zusammen mit den oppositionellen Demokraten, so dass der Beschluss gegen Trumps Vorgehen zustande kam. Der Präsident will sich allerdings über den Beschluss beider Kongresskammern hinwegsetzen und diesen mit seinem Veto brechen, um die Notstandserklärung zur Finanzierung seiner Mauerpläne aufrechtzuerhalten.

Trump droht EU im Handelsstreit mit schwerwiegenden Maßnahmen

17.43 Uhr: Donald Trump hat der Europäischen Union „ziemlich schwerwiegende“ Maßnahmen angedroht, sollte sie nicht zu Verhandlungen über ein Handelsabkommen bereit sein. „Wenn sie nicht mit uns reden, dann werden wir etwas tun, was wirtschaftlich ziemlich schwerwiegend sein wird“, sagte der US-Präsident am Donnerstag in Washington im Beisein des irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar.

Der US-Präsident zeigte sich aber zugleich optimistisch, dass es letztlich zu Verhandlungen über eine transatlantische Handelsvereinbarung kommen werde. Diese Gespräche würden "wahrscheinlich zustande kommen".

Das Europaparlament hatte sich zuvor am Donnerstag nicht auf eine gemeinsame Position zu einem Verhandlungsmandat für die EU-Kommission einigen können. Eine entsprechende Entschließung scheiterte in Straßburg.

Trump droht mit Veto gegen Resolution zu Ende des Notstands

14.36 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat erneut mit einem Veto gedroht, sollte der Kongress eine Resolution zum Ende seiner Notstandserklärung zum Mauerbau verabschieden. Er sei bereit, sein Veto gegen die Resolution einzulegen, falls es notwendig sein sollte, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.

Die Kongresskammer wollte noch am selben Tag über die Initiative der Demokraten abstimmen, in der das Ende des von Trump verhängten Notstands an der US-Grenze zu Mexiko gefordert wird. Es deutet sich eine Mehrheit dafür an, nachdem mehrere republikanische Senatoren ihre Unterstützung signalisiert hatten.

Trump hatte Mitte Februar einen Nationalen Notstand erklärt, um den Bau einer Mauer zu Mexiko ohne parlamentarische Zustimmung vorantreiben zu können. Der Kongress hatte ihm die geforderte Summe dafür verweigert. Mit Hilfe der Notstandserklärung will Trump zusätzliche Milliarden aus anderen Geldtöpfen beschaffen. Sein Vorgehen ist rechtlich aber sehr umstritten.

14.34 Uhr: Inmitten des Brexit-Streits hat US-Präsident Donald Trump für ein Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien geworben. „Meine Regierung freut sich darauf, einen umfangreichen Handelsdeal mit Großbritannien auszuhandeln. Das Potenzial ist unbegrenzt!“, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter - wenige Stunden vor einer Abstimmung im britischen Parlament über eine Verschiebung des Brexits.

13.22 Uhr: Im Handelsstreit mit den USA hat das EU-Parlament die Aufnahme von Gesprächen mit Washington abgelehnt. Die Abgeordneten votierten am Donnerstag in Straßburg mit 223 zu 198 Stimmen und 37 Enthaltungen gegen eine entsprechende Entschließung. Die Mitgliedstaaten könnten sich allerdings über das Parlamentsvotum hinwegsetzen und der EU-Kommission dennoch ein Mandat für Verhandlungen erteilen

Brexit: AfD-Chef Meuthen gibt Merkel die Schuld - und sorgt für Empörung

Update vom 14. März, 12.12 Uhr: Der frühere Kongressabgeordnete Beto O'Rourke bewirbt sich um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Er gab seine Bewerbung für die Präsidentenwahl 2020 am Donnerstag offiziell per Video bekannt. Er wolle alles geben, um "dem Versprechen Amerikas gerecht zu werden", sagte O'Rourke in dem Videoauftritt. Der 46-Jährige gilt als ein Hoffnungsträger seiner Partei in der Auseinandersetzung mit US-Präsident Donald Trump.

Seit seinem Wahlkampf bei den Kongresswahlen im November gegen den erzkonservativen Senator Ted Cruz in der Republikanerbastion Texas wurde O'Rourke immer wieder als ein Präsidentschaftsbewerber der Demokraten gehandelt. Zwar verlor er damals knapp die Wahl, doch sorgte seine Kampagne im ganzen Land für Aufsehen. Seitdem ist um den charismatischen früheren Punk-Bassisten ein regelrechter Kult entstanden.

O'Rourke reiht sich in ein bereits großes Bewerberfeld bei den Demokraten ein: Zu ihm gehören unter anderem die Senatoren Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Bernie Sanders und Elizabeth Warren sowie der frühere Wohnungsbauminister Julian Castro. Als weiterer möglicher Anwärter gilt Ex-Vizepräsident Joe Biden. Der 76-Jährige hatte angekündigt, bald seine politischen Pläne bekanntzugeben.

Falsche Melania: Wird Trump von einem Double begleitet? US-Präsident äußert sich

Update vom 13. März, 17:56 Uhr: Das Gerücht über ein Double der First Lady spukt schon länger durch die Online-Netzwerke. Richtig ernst genommen wurde es aber nicht - bis US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in die Debatte einstieg und die Spekulationen über eine Doppelgängerin seiner Frau Melania via Twitter zurückwies. Die "Fake News" hätten Fotos seiner Frau bearbeitet und dann "Verschwörungstheorien verbreitet", schrieb der Präsident. "Sie werden immer verrückter." Unklar blieb, gegen welche Medien sich sein Ärger richtete.

Das Gerücht, wonach sich die First Lady bei offiziellen Auftritten gelegentlich durch eine Doppelgängerin vertreten lässt, kam erstmals 2017 auf. Nach einem Besuch des Präsidentenpaares im Bundesstaat Alabama in der vergangenen Woche erhielt es neuen Auftrieb und sorgte unter dem Stichwort #FakeMelania für Belustigung im Netz.

Am Montag nahm sich die ABC-Morgensendung "The View" des Themas an. Die Sprecherin der First Lady nannte die Diskussion vor dem Hintergrund des verheerenden Unwetters in Alabama "beschämend". Durch mehrere Tornados in dem südlichen Bundesstaat waren Anfang März 23 Menschen ums Leben gekommen.

Erstmeldung: Falsche Melania: Wird US-Präsident Trump von einem Double begleitet?

München - Die Gerüchteküche brodelt: Unter dem Hashtag #FakeMelania werden unzählige Bilder gepostet, auf denen es so aussieht, als gebe es eine „falsche“ Melania. Hat die First Lady ein Double? Für viele User ist die Sache ganz klar: Die Frau, die da Donald Trumps Hand hält, kann nicht Melania sein. Ihr Gesicht, ihr Kinn, ihre Größe - oder auch nur die Tatsache, dass sie die Hand von ihrem Ehemann hält - seien dafür eindeutige Beweise. Das Hashtag verbreitet sich derzeit auf Twitter wie ein Lauffeuer und immer mehr User kommen ins Zweifeln...

Falsche Melania: Wird US-Präsident Trump von einem Double begleitet?

Neben dem Bild, um das es aktuell geht, werden immer wieder andere Fotos der First Lady gezeigt. Ist es einfach ein schlechtes Foto - oder handelt es sich hier um eine andere Frau?

Why do we need a #FakeMelania ? pic.twitter.com/0TshWx9WKJ — The Trump Bib (@TheTrumpBib) 9. März 2019

Wer ist die Fake Melania Trump? Es gibt einen Verdacht

Es gibt sogar schon einen Verdacht, wer die Fake Melania ist: Nämlich die Agentin. Diese sei ein bisschen kleiner. Die Gerüchte um die „falsche“ Melania kreisen auch immer um deren vermeintlich geringere Körpergröße:

And another shot of the agent. She’s wearing heels too but is shorter than Melania, as others have pointed out in #FakeMelania pix with Trump pic.twitter.com/BCzw7ZAGLx — Schadenfreude Sally (@ResistMeena) 9. März 2019

Und auch die Form ihre Kinns sei ganz anders...

OK BUT SERIOUSLY. LOOK AT HOW DISTINCT THIS WOMANS CHIN IS. MELANIA’S CHIN IS MUCH WIDER. THIS WOMAN LOOKS LIKE MY ELEMTARY SCHOOL PRINCIPAL NOT MELANIA #FakeMelania pic.twitter.com/lMBZwsiJRE — •kk• (@bushwhere) 9. März 2019

Rätsel um Donald Trumps Frau: Hat Melania tatsächlich ein Double?

Für manche ist es schon Beweis genug, dass die First Lady die Hand des US-Präsidenten hält - ein seltener Anblick. Zuneigung zu ihrem Ehemann zeigt Melania üblicherweise eher selten - dennoch ist dieser „Beweis“ wohl nicht ganz ernst gemeint.

You can tell it’s fake because she’s holding his hand. #FakeMelania pic.twitter.com/SbQlxOKCQF — Ryan Nicotra (@RyanNicotra) 8. März 2019

Hat Melania Trump tatsächlich ein Double? Und wenn ja, warum? Was macht die echte Melania? Lebt sie noch? Diese Fragen stellen sich die User - und bringen damit eine ganze Verschwörungstheorie ins Rollen. Antworten aus dem Weißen Haus gab es bisher keine.

Video: Echte Melania Trump blamiert sich

