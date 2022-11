Abendessen mit Kanye West und Rechtsextremen: Trump soll US-Rapper wegen Kandidatur angeschrien haben

Von: Felix Durach

Ein Treffen zwischen Donald Trump und Kanye West in Florida sorgt für Aufsehen. Beide Teilnehmer berichten über unterschiedliche Vorgänge.

Mar-a-Lago — Donald Trump will es noch einmal wissen. Das Enfant terrible der US-amerikanischen Politik erlebt in den vergangenen Wochen eine Art zweiten Frühling. Nachdem die erwarteten Erfolge der Republikaner bei den Midterms ausgeblieben waren, hatte der frühere US-Präsident — wie von vielen Beobachtern erwartet — seine erneute Kandidatur als US-Präsidentschaftskandidat für die Republikaner angekündigt. Kurze Zeit darauf durfte Trump auch sein Comeback auf dem Kurznachrichtendienst Twitter feiern. Elon Musk hatte die User darüber abstimmen lassen, ob Trumps Account entsperrt werden soll. Trump wollte aber selbst gar nicht auf die Plattform zurückkehren.

Ex-US-Präsident Trump soll Kanye West wegen bevorstehender Kandidatur angeschrien haben

Nachdem der Fokus der Aufmerksamkeit sich wieder stärker auf den früheren Präsidenten richtet, kam es in Trumps Wohnsitz in Mar-a-Lago zu einem illustren Abendessen. Das Dinner wurde für ein Treffen zwischen Trump und dem US-amerikanischen Rapper Kanye West (auch bekannt als „Ye“) arrangiert. Im Laufe des Abends soll es den Angaben von West zufolge zu einem handfesten Streit zwischen den beiden gekommen sein, woraufhin Trump seinen Gast angeschrienen habe.

Der frühere US-Präsident Donald Trump und Rapper Kanye West bei einem Treffen im Jahr 2016. (Archivbild) © imago-images

West hatte in den vergangenen Tagen immer wieder Zeichenfolge „YE24“ auf seinem Twitter-Account gepostet und damit eine erneute Präsidentschaftskandidatur angedeutet. Bei dem Abendessen soll er sich deshalb auch mit einer kuriosen Bitte an Trump gewendet haben. „Ich denke, was Trump am meisten beunruhigt hat, war als ich ihn bat, mein Vizepräsident zu werden“, berichtet Trump in einem auf Twitter veröffentlichen Video über das Treffen. Trump habe ihn angeschrien und ihm eine Niederlage prophezeit. „Ich sagte: Warte mal, Trump, du sprichst mit Ye“, führt West fort. Der Musiker war bereits im Jahr 2020 bei der Präsidentschaftswahl angetreten, hatte aber weniger als 70.000 Stimmen erhalten — Wahlsieger Joe Biden war auf mehr als 81 Millionen Stimmen gekommen.

Wirbel um Nick Fuentes – Trump schweigt zu Anwesenheit von rechtsextremem Dinner-Gast

Für Aufsehen hatte auch ein anderer Teilnehmer an dem Abendessen gesorgt. Wie West erklärte, war auch Nick Fuentes bei dem Treffen gewesen. Der 24-Jährige gilt als Posterboy der neuen Rechten in den Vereinigten Staaten und hatte in der Vergangenheit wiederholt antisemitische Verschwörungserzählungen verbreitet und sich rassistisch geäußert. Er wird als „White Supremicist“ – als jemand, der an eine natürliche Überlegenheit von „Weißen“ gegenüber anderen Menschen glaubt — eingestuft. Trump dementierte die Teilnahme von Fuentes nicht, bestätigte sie aber auch nicht explizit.

West habe ihn wegen eines Abendessens angerufen, schrieb er auf der Social-Media-Plattform „Truth Social“. „Kurz darauf tauchte er unerwartet mit drei seiner Freunde auf, von denen ich nichts wusste.“ Bei dem Essen seien auch noch weitere Menschen dabei gewesen, schrieb Trump.

Trump dementiert Streit mit Kanye West: „kamen gut miteinander aus“

Mit Blick auf West schrieb Trump: „Wie auch immer, wir kamen gut miteinander aus, er äußerte keinen Antisemitismus.“ Der Rapper hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt antisemitisch geäußert. Der ehemalige US-Präsident bestätigte auch, dass er mit West über dessen mögliche Kandidatur gesprochen habe. Er habe ihm geraten, auf keinen Fall für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, schrieb Trump weiter. Dass es dabei zu einem Streit gekommen sein soll, dementierte der 76-Jährige jedoch und beschrieb das Essen als „ereignislos“. (fd mit dpa)