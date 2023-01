Selbst Trump ist nun machtlos: Republikaner in historischem Schmierentheater – darum geht es

Von: Florian Naumann

Donald Trump und Kevin McCarthy: Eine eher überraschende, aber bisher erfolglose Allianz. © Anna Moneymaker/www.imago-images.de

Das US-Repräsentantenhaus versinkt in einem grotesken Chaos. Nichts geht mehr – Grund ist Streit bei den Republikanern. Und wohl auch die Hoffnung auf Posten.

Washington, D.C./München – Die USA erleben aktuell ein kaum je dagewesenes politisches Schauspiel: Der Republikaner Kevin McCarthy ist in der Nacht auf Freitag (6. Januar) zum elften Mal an der Kür zum Sprecher des Repräsentantenhauses gescheitert – trotz Mehrheit seiner Partei. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Die Wahl ist vorerst nur „vertagt“. Am Freitagabend mitteleuropäischer Zeit sollte der nächste Akt folgen.

Die Wahl ist offenbar längst Ausdruck eines Interessens-Gewirrs innerhalb der schwer gespaltenen „Grand Old Party“ geworden. Und wohl auch zu einem Spielball persönlicher Interessen. So hatte der eigentlich eher gemäßigte McCarthy seinen hart-rechten Gegnern inhaltliche Zugeständnisse gemacht, etwa die Option zur einfacheren Abwahl des Sprechers. Sogar Donald Trump selbst warb für die Wahl McCarthys – erfolglos. Der Ausgang ist offen. Doch es handelt sich schon jetzt um eine Blamage historischen Ausmaßes.

Warum fällt McCarthy immer wieder bei den Republikanern durch?

Mittlerweile sind es 21 Abgeordnete der Republikaner, die McCarthy die Zustimmung verweigern – die neue Mehrheit der Republikaner gäbe aber nur Raum für vier Abweichler. Zum ersten Mal seit 100 Jahren braucht die Kür des Haus-Sprechers so lange. Die New York Times sieht die Probleme schon als mögliche Vorzeichen einer „Ära von Dysfunktionalität und Verwirrung“. Auch einige Republikaner sehen sich unnötig blockiert, etwa auf dem Weg zu neuen Untersuchungsausschüssen.

„Republikaner, verwandelt einen großartigen Triumph nicht in eine gigantische peinliche Niederlage. (...) Kevin McCarthy wird einen guten Job machen, vielleicht sogar einen großartigen - wartet es ab!“

Warum aber das Theater? Ein Teil der Gegner hat laut einem Bericht des Senders NPR weitere konkrete Forderungen – vor allem machttaktischer Natur in der Parlamentsgeschäftsordnung. Andere, ursprünglich teils von Trump unterstützt, seien in Fundamentalopposition: „Die Kerngruppe sind anti-establishment, ideologische Regierungsskeptiker: Sie wollen, dass die Regierung kleiner ist, weniger tut, weniger ausgibt und sie sind Hardliner in Immigrationsfragen“, heißt es dort. Teils gilt ihnen auch McCarthy selbst als Establishment-Vertreter – die Probleme scheinen unausräumbar. Der Witz: McCarthy hat spätestens seit 2015 den rechten Republikaner-Flügel „hofiert“, in der Hoffnung auf Stimmen, wie etwa CNN notierte. Diese Rechnung ging nicht auf.

US-Repräsentantenhaus in Selbstblockade: Offenbar geht es auch um Posten

Aber es gibt wohl auch eine zweite Seite. Offenbar geht es mehreren Protagonisten um Posten. Der glühende Trump-Anhänger Matt Gaetz macht sich laut der Zeit-Korrespondentin Johanna Roth Hoffnung auf den Vorsitz eines Ausschusses mit Verfügung über das Militär-Budget; brisant in Zeiten des Ukraine-Kriegs. Der Parlaments-Neuling Andy Ogles wolle in einem ungewöhnlichen Karrieresprung direkt in den Finanz- und Justizausschuss.

Eine andere Ultra-Rechte hat McCarthy unterdessen mit dem selben Hebel auf seine Seite gezogen: Marjorie Greene stellte er laut Zeit einen Posten im Parlamentarischen Kontrollgremium in Aussicht. Nun habe sie mit sichtlicher Überzeugung für ihn gestimmt. Obwohl sie inhaltlich eigentlich bestens in den Kreis der McCarthy-Gegner passt.

Trumps Republikaner in „Dantes Inferno“: „Wir müssen ins Hinterzimmer“

Derweil treibt die Lage schillernde Blüten: Am Donnerstag stand Trump in der elften Abstimmungsrunde plötzlich selbst zur Wahl. Gaetz nominierte Trump – und stimmte schließlich als einziger für ihn.

„Dantes Inferno hat viele Phasen und wir sind gerade in einer von ihnen“, sagte der republikanische Abgeordnete Jeff van Drew der New York Times. So könne es aber nicht weitergehen. „Wir müssen alle ins Hinterzimmer bekommen und anfangen, den Unsinn auseinander herauszuprügeln.“

Die Blockade hat unterdessen konkrete Folgen: Ohne Vorsitzenden können die Abgeordneten nicht vereidigt werden, Ausschüsse bilden und mit Gesetzesvorhaben beginnen. Die Wahl wird so lange wiederholt, bis ein Kandidat die einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus erreicht. Das Amt des „Speaker of the House“ ist nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin das dritthöchste in der staatlichen Hierarchie der Vereinigten Staaten. McCarthy will auf dem Posten der Demokratin Nancy Pelosi nachfolgen. (fn mit Material von AFP)