Repräsentantenhaus will Trumps Steuererklärung am Freitag veröffentlichen

Donald Trumps Steuerunterlagen veröffentlicht - 2020 keine Einkommenssteuer bezahlt

Von: Caspar Felix Hoffmann, Katja Thorwarth

Die Steuererklärungen des ehemaligen US-Präsidenten Trump werden auf Druck der Demokraten veröffentlicht. Viel Steuern zahlte Trump in den letzten Jahren nicht.

+++ 16.35 Uhr: Nach einem langen Rechtsstreit sind am Freitag die Steuererklärungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump veröffentlicht worden. Für Trump, der die Unterlagen als erster Präsident seit Richard Nixon nicht zugänglich gemacht und sich gegen eine Veröffentlichung gewehrt hatte, ist die Veröffentlichung ein Rückschlag.

Aus einem Bericht eines US-Kongressausschusses war bereits kurz vor Weihnachten hervorgegangen, dass Trump im Jahr 2020 keine Bundeseinkommenssteuer gezahlt hatte. Zuvor hatte der für Steuerpolitik zuständige Ausschuss für die Veröffentlichung der Unterlagen gestimmt.

Steuerunterlagen von Donald Trump: 2020 keine Einkommenssteuer bezahlt

Update vom 30. Dezember, 15.49 Uhr: Am heutigen Freitag haben die Demokraten im Repräsentantenhaus die Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aus sechs Jahren veröffentlicht. Damit wurden die streng gehüteten Dokumente nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten und Spekulationen über Trumps Reichtum und seine finanziellen Verstrickungen öffentlich. Vorab war bekannt geworden, dass die Steuerbehörden Trump in den ersten beiden Jahren seiner Präsidentschaft nicht geprüft hatten. Sie begannen erst 2019 damit, nachdem die Demokraten im Repräsentantenhaus ein Aufsichtsverfahren eingeleitet hatten, um Zugang zu seinen Steuerunterlagen zu erhalten.

Wie aktuell die New York Times berichtet, hat Trump im Jahr 2020 keine Einkommenssteuern bezahlt, da sein Einkommen geschrumpft sei und die Verluste zugenommen hätten. In seinem ersten Jahr als Präsident soll Trump demnach 750 Dollar an Bundeseinkommenssteuer bezahlt und 12,9 Millionen Dollar an Verlusten angemeldet haben.

Donald Trump muss seine Steuerunterlagen offenlegen.

Repräsentantenhaus will Trumps Steuererklärung am Freitag veröffentlichen

Erstmeldung vom 28. Dezember: Washington D.C. – Die Steuererklärungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump werden voraussichtlich am Freitag (30. Dezember) vom Ways and Means Committee des Repräsentantenhauses veröffentlicht, bestätigte ein Mitarbeiter des Kongresses am Dienstag (27. Dezember).

Das ist das nächste Mal, wenn das Repräsentantenhaus, das über die Feiertage pausiert, zu einer routinemäßigen Pro-forma-Sitzung zusammentreten wird. Der neue Kongress, in dem die Republikaner das Repräsentantenhaus kontrollieren, beginnt am 3. Januar.

Trumps Steuererklärung: Steuerbehörde IRS hatte vorgeschriebenen Prüfungen versäumt

Der von den Demokraten kontrollierte Ausschuss stimmte letzte Woche für die Veröffentlichung von Trumps Steuererklärungen, wobei einige sensible Informationen wie Sozialversicherungsnummern und Kontaktinformationen geschwärzt wurden. Die Freigabe birgt die Gefahr weiterer Enthüllungen über die Finanzen des langjährigen Geschäftsmannes, der gegen politische Normen verstieß, indem er sich weigerte, seine Steuererklärung zu veröffentlichen, als er sich um die Präsidentschaft bewarb.

Die Abstimmung erfolgte am selben Tag, an dem das Gremium einen Bericht veröffentlichte, in dem es feststellte, dass die Steuerbehörde IRS es versäumt hatte, die vorgeschriebenen Prüfungen von Trump während seiner Präsidentschaft rechtzeitig durchzuführen. Der Bericht deutet darauf hin, dass die Trump-Administration eine IRS-Vorschrift aus dem Jahr 1977 missachtet haben könnte, die eine Prüfung der Steuererklärungen eines Präsidenten vorschreibt.

Trumps Steuererklärung: Jahrelanger Streit zwischen Trump und den Demokraten

Die IRS begann mit der Prüfung von Trumps Steuererklärungen für 2016 erst am 3. April 2019, also mehr als zwei Jahre nach Trumps Präsidentschaft und nur wenige Monate, nachdem die Demokraten die Kontrolle im Repräsentantenhaus übernommen hatten. Dieses Datum fiel mit dem Vorsitzenden des Ausschusses, Richard Neal (Massachusetts), zusammen, der den IRS um Informationen zu Trumps Steuererklärungen bat.

Die Abstimmung war der Höhepunkt eines jahrelangen Streits zwischen Trump und den Demokraten, der sich vom Wahlkampf über den Kongress bis hin zum Obersten Gerichtshof erstreckte. (cas)