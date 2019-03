Trump und der Boeing-Boss: Unheilvolle Nähe

Boeing kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus. Jetzt schlittert das amerikanische Luftfahrt-Unternehmen möglicherweise auch noch in einen politischen Skandal.

Boeing-Chef Dennis Muilenburg ist ein enger Freund von Donald Trump. Doch wie lange wird ihn der US-Präsident in der wohl größten Krise des Flugzeugbauers schützen können? Nach den Abstürzen zweier Passagierjets ermittelt jetzt auch das FBI in der 737-Max-Affäre.

Wie lange schützt Trump den Boeing-Boss noch?

US-Justiz und Kongress werden den Konzern und seine Rolle bei der Sicherheits-Zertifizierung des Modells untersuchen. Am Ende könnten Anklagen, Milliardenforderungen und Haftstrafen stehen. Auch wenn Boeing nun die Probleme mit dem automatisierten Steuerungssystem lösen will – das Image wird sich nicht so schnell reparieren lassen.

Die europäische Luftfahrtbehörde hat den richtigen Schritt getan mit der Entscheidung, sich bei einer Wiederaufnahme des Flugbetriebs des 737-Max-Modells nicht mehr auf die US-Behörden und Boeing zu verlassen. Die Luftaufsicht FAA hat Boeing offenbar seit Langem bei wichtigen Prüfverfahren erlaubt, sich selbst zu inspizieren.

Trump und der Boeing-Chef: Unheilvollen Nähe?

Berichte sprechen von einer unheilvollen Nähe von staatlichen Aufsehern und dem Konzern, der eine schnelle Zulassung des 737-Max-Typs erreichen wollte und deshalb Sicherheitskompromisse machte. Auch erklärte Boeing das Modell noch für flugtauglich, als es schon auffällige Parallelen zwischen beiden Crashs gab. Hier dürften am Ende Köpfe rollen – bei Boeing und der FAA.

