Nach Schul-Amoklauf: Trump tritt bei der Waffenlobby in Texas auf – und kündigt „wichtige Rede“ an

Von: Janine Napirca

Ex-US-Präsident Donald Trump will vor der Waffenlobby beim NRA-Treffen eine „wichtige Rede“ halten. © Jason Szenes/Imago

Ex-US-Präsident Donald Trump will vor der Waffenlobby eine „wichtige Rede“ halten – ausgerechnet kurz nach dem blutigen Amoklauf an einer texanischen Grundschule.

Houston – Die National Rifle Association of America (NRA) ist die Interessenvertretung von Waffenbesitzern und -herstellern in den USA. Beim NRA-Jahrestreffen am Freitag (27. Mai) in Texas will der ehemalige US-Präsident Donald Trump nun eine „wichtige Rede“ halten. Der Termin kommt wenige Tage, nachdem ein 18-Jähriger 19 Kinder und zwei Lehrkräfte in einer Grundschule im selben Bundesstaat getötet hatte. Joe Biden hatte sich nach dem Amoklauf für eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA ausgesprochen.

„Amerika braucht in diesem Moment echte Lösungen und echte Führung, nicht Politiker und Parteilichkeit“, polterte Trump auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“. Für das Treffen der Waffenlobby in Houston versprach er, eine „wichtige Rede“ an die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner zu halten. „In der Zwischenzeit beten wir alle weiter für die Opfer, ihre Familien und für unsere gesamte Nation.“, sagt Trump. Neben Donald Trump stehen weitere Redner, vor allem NRA-Führungskräfte, auf dem Programm.

Amoklauf in Uvalde: Hersteller des Sturmgewehrs nimmt nicht beim Treffen der Waffenlobby NRA teil

Der Hersteller der Tatwaffe, mit der 21 Menschen in Uvalde in Texas erschossen wurden, wird allerdings nicht beim Jahrestreffen der NRA dabei sein. „Daniel Defense nimmt aufgrund der schrecklichen Tragödie in Uvalde, wo eines unserer Produkte auf kriminelle Weise missbraucht wurde, nicht an der NRA-Tagung teil“, gab das Unternehmen laut AFP bekannt.

Jedes Jahr treffen sich Waffenfans in den USA bei der NRA-Jahrestagung in Houston, Texas. © Michael Wyke/dpa

Auch der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, wird nicht vor Ort am Waffenlobby-Treffen in Houston teilnehmen. Er soll allerdings per Video zugeschaltet werden. US-Medien berichteten, dass Abbott am Freitag an einer Pressekonferenz im texanischen Uvalde teilnehmen wird.

Donald Trump will „wichtige Rede“ beim Waffenlobby-Treffen NRA halten

Der ehemalige US-Präsident Trump ist bekanntermaßen gegen eine Verschärfung der Waffengesetze. Bei der Veranstaltung, auf der Trump seine Rede halten wird, sind laut NRA nur Mitglieder zugelassen. Außerdem dürfen dem Veranstalter zufolge keine Schusswaffen oder Messer mitgeführt werden. (jn/AFP)