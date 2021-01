Trump will Wahlergebnis noch immer nicht akzeptieren - jetzt taucht brisanter Telefonmitschnitt auf

So kurz vor der Amtsübergabe an Joe Biden will US-Präsident Donald Trump seine Wahl-Niederlage noch immer nicht akzeptieren. In einem dubiosen Telefonat ringt er jetzt mit allen Mitteln um sein Amt.

Viele Neuauszählungen der Stimmen und einige Gerichtsverfahren später will der amtierende US-Präsident seine Wahlniederlage noch immer nicht wahrhaben.

veröffentlichen jetzt Telefonmitschnitte, die zeigen, wie verzweifelt offenbar ist. Gegenüber dem Staatssekretär Georgias tat er eine unverholene Forderung kund.

Washington - Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahlen 2020 verloren - weiterhin weigert sich der amtierende Präsident der USA jedoch seine Niederlage anzuerkennen. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden und derzeitige „President-Elect“ soll am 20. Januar vereidigt werden. Jetzt zieht Trump offenbar - kurz vor der Senatoren-Stichwahl in Georgia - alle Register. Einem Medienbericht zufolge, soll er in einem ungewöhnlichen Telefonat auf eine nachträgliche Änderung des Wahlergebnisses in eben diesem Bundesstaat gedrungen haben.

In einem knapp einstündigen Gespräch soll er den Staatssekretär Brad Raffensperger, der für die Durchführung der Wahl in Georgia verantwortlich gewesen ist, unverblümt dazu aufgefordert haben, genügend Stimmen für ihn „zu finden“ und das Ergebnis der Wahl im November „nachzuberechnen“. Die Washington Post berichtet am Sonntag, über das Gespräch zwischen Trump und Raffensperger, das am Tag zuvor stattgefunden haben soll. Die US-amerikanische Zeitung veröffentlichte zudem Teile eines Mitschnittes des besagten Telefonats, nach dem Trump Raffensperger unmittelbar auf Twitter als „ahnungslos“ bezeichnet haben soll.

Donald Trump setzt Parteikollegen unter Druck: „Es ist nicht fair, uns den Sieg zu nehmen“

Wie der amtierende Präsident ist auch Raffensperger selbst Republikaner. Am Telefon drohte Trump seinem Parteikollegen jedoch, er gehe ein „großes Risiko“ ein und mache sich womöglich einer Straftat schuldig, wenn er nicht gegen den Wahlbetrug vorgehe. Zugegeben, Trump verlor die Wahl am 3. November 2020 im Bundesstaat Georgia sehr knapp, lag Biden doch dort mit „nur“ rund 12.000 Stimmen vorne. Um ganz sicher zugehen, wurden die Wahlergebnisse daraufhin zwei Mal nachgezählt - ohne dass sich Trumps Behauptungen bewahrheiteten und Hinweise auf Wahlbetrug gefunden wurden.

Seine Niederlage in Georgia will der amtierende US-Präsident offenbar noch immer nicht wahrhaben, sodass er sich auch im Telefonat mit Raffensperger über das „falsche Ergebnis“ beklagt und beteuert, die Wahl gewonnen zu haben. Ich will nur 11.780 Stimmen finden... weil wir den Bundesstaat gewonnen haben“, erklärte Trump der Washington Post zufolge im Telefonmitschnitt. „Wir haben die Wahl gewonnen, und es ist nicht fair, uns den Sieg so zu nehmen“, so Trump weiter. Deshalb solle Raffensperger

das Ergebnis nochmal überprüfen. „Aber prüfen Sie es mit Leuten, die Antworten finden wollen“, so die Anweisung des schon bald aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten.

Video: CNN sendet Mitschnitte des Telefonats zwischen Trump und Raffensperger

Brad Raffensperger: „Wir müssen zu unseren Zahlen stehen“

Im Mitschnitt entgegnete der zuständige Staatsekretär Georgias ihm daraufhin: „Wir müssen zu unseren Zahlen stehen. Wir glauben, unsere Zahlen stimmen.“ Zudem erklärte Raffensperger, die Ergebnisse seien auch vor Gesicht zulässig gewesen. „Das Problem, das Sie haben, ist, dass die Daten, die Sie haben, falsch sind“, sagte der Innenminister entschieden zu Trump.

Mehr Informationen gibt die Washington Post dann nicht mehr über das dubiöse Telefonat der Parteikollegen preis. Im Artikel heißt es nur weiter, das „umherschweifende und teilweise unzusammenhängende Gespräch“ zeige wie „besessen und verzweifelt“ der Präsident angesichts seiner Wahlniederlage sei.

Audio: Trump berates Ga. secretary of state, urges him to "find" votes https://t.co/Pibw9gBt1A — The Washington Post (@washingtonpost) January 3, 2021

Offenbar geht Trump noch immer davon aus, er könne das Ergebnis in genügend US-Bundesstaaten so zu seinen Gunsten ändern, um seine zweite Amtsperiode als Präsident antreten zu können. Die veröffentlichten Telefonmitschnitte sind mehr als brisant, stehen am Dienstag in Georgia doch die Stichwahlen um zwei Senatssitze an. Das Ergebnis dieser Wahl könnte die Mehrheit der Republikaner in der Parlamentskammer in Washington kippen, haben diese aktuell 50 Sitze im Senat und die Demokraten 48.