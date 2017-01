So will Trump seine Mexiko-Mauer finanzieren

Deutschland will schon jetzt als 80 Millionen-Volk jährlich mindestens 10 Mrd. € für völlige Barrierefreiheit auch gegenüber Passwegwerfer, sozialbetrügende Mehrfachidentitätler und Herkunftslügner (alles legal, da es ja keine illegalen Menschen gibt) ausgeben. Das wird sich dann mit Familiennachzug (ungeprüfte Verwandtschaft*, was sonst) nach der Bundestagswahl noch entsprechend vervielfachen.

* möglicherweise hat sich ja der IS-Chef schon jetzt für eine Zukunft in Deutschland gesichtsoperieren lassen

Ist mit Berlin nicht sinnvoll vergleichbar. Trump hat sich dieses Thema zur Entscheidung selbst ausgesucht. Er will es entscheiden und er will es mit sehr hohen Risiken entscheiden, indem er alles mit allem verknüpft: die Mauer, Strafzölle, Wirtschaftspolitik, Außenpolitik. Das erzeugt unglaublich viele Abhängigkeiten, die schnell fatal werden können. In Berlin hat man sich das Thema, welches hier ständig die Emotionen hochkochen lässt, nicht zur Entscheidung ausgesucht. Es kam stattdessen auf einen zu. Sicher wäre niemand in der Regierung böse gewesen, wenn dieser Kelch an ihm vorübergegangen wäre. Aber man musste entscheiden und das unter Druck: Grenzen schließen oder offen lassen. Und da hat die Berliner Politik versucht, den nach außen risikoärmeren Weg zu wählen, indem Deutschland dieses Problem an sich zieht. Damit sind die Risiken im wesentlichen auf Deutschland beschränkt. Damit müssen wir nun umgehen. Im anderen Fall hätte man im Spätsommer 2015 eine ziemliche unkontrollierte Lage auf dem Balkan bis nach Griechenland riskiert. Das Experiment wollte man nicht eingehen, denn wir wissen aus den 1990er Jahren, wie zerbrechlich dort alles ist und auch jetzt sind immer noch erhebliche Spannungen in der Region. Neue Auseinandersetzungen dort wären noch viel unangenehmer für uns als die in Syrien.