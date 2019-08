Trump will Grönland kaufen: Putin als Vorbild?

US-Präsident Donald Trump will Grönland kaufen. Orientiert er sich dabei an Wladimir Putin, den er als starken Mann bezeichnet? Ein Kommentar.

Es war also doch kein Scherz: Jetzt hat US-Präsident Donald Trump deutlich gemacht, dass sein Vorschlag, Grönland den Dänen abzukaufen, ernst gemeint ist. Unklar bleibt, was er eigentlich mit der weitestgehend eisbedeckten Fläche anfangen will, auf der rund 56 000 Menschen leben. Für ein „Trump“-Hotel oder ein Golf-Resort eignet sich Grönland, ein autonomes Territorium der Dänen, nicht. Trump hat zudem in seinen Aussagen zu erkennen gegeben, dass sein Ziel der Begierde nur Schulden verursachen würde. Schielt er also auf Bodenschätze und Ölreserven? Oder geht es ihm nur um einen Platz in den Geschichtsbüchern mit der Fußnote, den USA einen 51. Bundesstaat verschafft zu haben?

Wie auch immer: Die Regierungen Grönlands und Dänemarks haben klargemacht, dass man nicht daran denkt zu verkaufen. Doch diese Aussagen gehen etwas am Thema vorbei. Denn am Ende steht es der Bevölkerung Grönlands frei, in einem Referendum über ihr Schicksal zu entscheiden – auch ohne Zustimmung Kopenhagens. Diese Tatsache könnte auch die Frage beantworten, wie Trump auf die Idee kam. Russlands Präsident Putin, den Trump als starken Mann bewundert, nutzte einst ein Referendum, um seinen Krim-Landraub zu vollenden. Hat sich dies der US-Präsident zum Vorbild genommen?