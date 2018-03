Trumps Ex-Berater über Silvio Berlusconi: Er ist so einzigartig wie Trump

Steve Bannon, ehemaliger Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, sieht in Italien und Europa die Kaderschmiede des Populismus.

Rom - „Die Italiener halten sich auf weltpolitischer Ebene immer für provinziell, aber das ist nicht so“, sagte Bannon der Zeitung „Corriere della Sera“ zur Parlamentswahl in Italien am Sonntag. Er verbringe viel Zeit in Europa, „hier ist die Avantgarde des Populismus“, sagte der Ex-Berater des Weißen Hauses.

Italien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Laut Umfragen wird die populistische Fünf-Sterne-Protestbewegung stärkste Einzelpartei, während das Bündnis von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi mit rechten Parteien wie der Lega als Koalition vorne liegt. „Es wäre fantastisch, wenn man eine Koalition aller Populisten erreicht, das würde Brüssel das Herz durchstechen, es würde sie in schreckliche Angst versetzen“, so Bannon.

Berlusconi sei „sehr ähnlich wie Trump“: „Ich denke, Berlusconi ist einer der großen Anführer des 21. Jahrhunderts. (...) Er hat Trump vorweggenommen, indem er gezeigt hat, dass ein Geschäftsmann, der die Sprache des Volkes spricht, führen kann. Und er wurde wie Trump international lächerlich gemacht.“

Trump hatte Bannon im August 2017 entlassen, aber weiter zu ihm gehalten. Nach despektierlichen Aussagen Bannons über Trumps Familie in dem Buch „Fire and Fury“ brach Trump im Januar auch privat mit seinem früheren Mitstreiter. Bannon ist derzeit in Europa, um ein Netzwerk populistischer Bewegungen zu knüpfen.

dpa