Tschechien gratuliert Orban zum Sieg in der Wahl

Milos Zeman gratulierte Ungarns Präsidenten zur Wiederwahl. Für das Land hat die gute Zusammenarbeit mit der Visegrad-Gruppe höchste Priorität © IMAGO/Roman Vondrous

Tschechiens Präsident gratulierte dem wieder gewählten ungarischen Präsidenten Viktor Orban zum Wahlsieg.

Prag - Der tschechische Präsident Milos Zeman hat dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban zum Sieg bei der Parlamentswahl gratuliert. «Gerade unsere Wähler - und nicht die Medien oder übernationale Organisationen - sind die wichtigsten Schiedsrichter über unsere tägliche Arbeit», hieß es in einem am Montag in Prag veröffentlichten Glückwunschtelegramm. Die Zusammenarbeit in der Visegrad-Gruppe, der neben Tschechien und Ungarn auch Polen und die Slowakei angehören, müsse weiter Priorität haben.

Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala fand ebenfalls Worte der Gratulation, äußerte aber auch einen Wunsch. «Ich hoffe, dass sich Ungarn nach dieser Wahl aktiver für eine Lösung der russischen Aggression in der Ukraine engagieren wird», sagte der 57-Jährige der Nachrichtenagentur CTK. Europa müsse vereint sein und sich hinter das osteuropäische Land stellen, auf dessen Territorium Russland Kriegsverbrechen begehe. Fiala steht an der Spitze einer Koalition aus fünf liberalen und konservativen Parteien.

Orban gewann die Wahl am Sonntag mit seiner rechtsnationalen Fidesz-Partei deutlicher als erwartet. Die Regierungspartei kam auf 53 Prozent der Stimmen und 135 der 199 Parlamentsmandate, wie das ungarische Wahlbüro am Montagmorgen nach Auszählung von 99 Prozent der Voten mitteilte. (dpa)