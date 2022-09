Tschechien übt Kritik an russischer Teilmobilmachung aus

Teilen

Mit seinen Entscheidungen veranlasst der russische Präsident Wladimir Putin eine weitere Eskalation des Krieges. © Grigory Sysoev/IMAGO

Scharfe Kritik der tschechischen Regierung an derTeilmobilmachung in Russland.

Prag - Die tschechische Regierung hat die Teilmobilmachung in Russland scharf kritisiert. Der russische Präsident Wladimir Putin verfolge damit das Ziel, den Krieg gegen die Ukraine weiter zu eskalieren, schrieb Ministerpräsident Petr Fiala am Mittwoch bei Twitter. Der Schritt sei ein weiterer Beweis dafür, dass Russland der einzige Aggressor in diesem Konflikt sei.

«Es ist notwendig, der Ukraine zu helfen - und wir müssen darin auch in unserem eigenen Interesse fortfahren», mahnte Fiala weiter. Die Regierung in Prag aus fünf liberalen und konservativen Parteien hat seit Ende Februar Rüstungsgüter im Wert von umgerechnet mehr als 160 Millionen Euro an die Ukraine geliefert. Nach Medienberichten waren darunter unter anderem Panzer, Kampfhubschrauber und Radhaubitzen.

Fiala wies zudem russische Pläne für Referenden zur Annexion ukrainischer Gebiete als illegal zurück. Diese verstießen gegen die UN-Charta. Tschechien gehört seit 1999 dem Nato-Verteidigungsbündnis und seit 2004 der Europäischen Union an. (dpa)

Scholz sieht Putins Teilmobilmachung als Reaktion auf militärische Misserfolge

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht Misserfolge im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als Grund für die Ankündigung einer Teilmobilmachung durch Präsident Wladimir Putin. Scholz habe Putins Äußerungen zur Kenntnis genommen, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin und zitierte den Kanzler mit den Worten: «Das alles kann man sich nur erklären vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der russische Angriff auf die Ukraine nicht erfolgreich verlaufen ist.»

Putin habe seine Truppen in der Ukraine umgruppieren müssen, sich von Kiew zurückziehen müssen und auch im Osten der Ukraine nicht den gewünschten Erfolg erzielt, sagte der Sprecher. «Das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Ukraine sehr wirksam ist bei der Verteidigung der eigenen Integrität und Souveränität, nicht zuletzt auch wegen der massiven und großen Unterstützung aus vielen Ländern der Welt, ganz besonders auch aus Deutschland.» (dpa)