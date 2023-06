Tschechiens Präsident fordert Überwachung aller russischen Bürger im Westen

Von: Christoph Gschoßmann

Sollten russische Staatsbürger im Ausland stärker überwacht werden? Tschechiens Präsident setzt sich dafür ein und erinnert an den Zweiten Weltkrieg.

München - Der Ukraine-Krieg tobt seit Februar letzten Jahres - Russland griff das Nachbarland an. Das von Präsident Wladimir Putin regierte Land sammelt zweifellos auch in westlichen Ländern Informationen. Dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel ist das ein Dorn im Auge: Er fordert, dass im Ausland lebende russische Staatsbürger von den Geheimdiensten ihrer Gastländer „streng überwacht“ werden sollten. Pavel gilt als starker Unterstützer der Ukraine.

Tschechiens Präsident Pavel zieht Vergleich mit Zweitem Weltkrieg

„Alle in westlichen Ländern lebenden Russen sollten viel stärker als in der Vergangenheit überwacht werden, weil sie Bürger einer Nation sind, die einen Angriffskrieg führt“, sagte Pavel in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Radio Free Europe. Pavel weiter: „Diese Menschen können einem leid tun, aber wenn wir zurückblicken, stand zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auch die gesamte in den Vereinigten Staaten lebende japanische Bevölkerung unter einem strengen Überwachungsregime“, sagte der tschechische Präsident. „Das sind einfach Kriegskosten.“ Auf die Frage, was er mit „Überwachung“ meinte, antwortete Pavel, dass er damit meine, die Menschen „von Sicherheitsdiensten untersuchen“ zu lassen.

Dass sein Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg hinkt, gab Pavel am Freitag aber zu. Er ruderte zurück und ließ über seine Sprecherin Marketa Rehakova der Nachrichtenagentur AFP verlauten, er habe mit dem Vergleich keineswegs eine „Internierung oder Verfolgung“ russischer Staatsbürger gemeint.

Petr Pavel ist seit März 2023 tschechischer Präsident. © Uhlíø Patrik/dpa

Während des Zweiten Weltkriegs wurden etwa 120.000 Menschen japanischer Abstammung – die meisten davon waren amerikanische Staatsbürger und die Hälfte davon Kinder – nach dem Angriff japanischer Streitkräfte auf Pearl Harbor im Dezember 1941 in Internierungslager gesteckt. Die Lager waren mit Stacheldraht umgeben und wurden von US-Soldaten bewacht. Der damalige Präsident Ronald Reagan entschuldigte sich bereits 1988 offiziell für die Lager. Für US-Präsident Joe Biden war die Behandlung der Menschen japanischer Abstammung „eine der beschämendsten Perioden in der amerikanischen Geschichte“.

Hunderttausende Russen sind in den Westen geflohen

Seit Beginn der groß angelegten Invasion des Kremls in der Ukraine im Februar 2022 sind Hunderttausende russische Bürger aus ihrem Land geflohen – auch um einer Einberufung in die russische Armee zu entgehen. Tschechiens Präsident Pavel war früher NATO-General. Er wurde im Januar als unabhängiger Kandidat gewählt. Auch wenn er durch seine Aussagen Einfluss nehmen kann, ist sein Amt weitgehend repräsentativer Natur. (cgsc)