Tschechien «schlichtweg entsetzt» über Beschuss des Atomkraftwerks

Teilen

Tschechien «schlichtweg entsetzt» über Beschuss des Atomkraftwerks © picture alliance/dpa/Kernkraftwerk Saporischschja via AP

Tschechien hat sich «schlichtweg entsetzt» über Berichte über einen nächtlichen Beschuss des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja gezeigt.

Prag - «Das ist eine höchst unverantwortliche Tat, die bei einem Austritt von Radioaktivität Millionen Menschen bedrohen würde», schrieb das Außenministerium in Prag am Freitag in einer Erklärung. Russland verstoße damit gegen sämtliche Normen internationalen Rechts. Die sonst zurückhaltende Leiterin der tschechischen Strahlenschutzbehörde, die Atomphysikerin Dana Drabova, merkte bei Twitter an: «Sie sind verrückt geworden!» Tschechien legte zudem «scharfen Protest» gegen die Beschädigung seines Honorarkonsulats in der ostukrainischen Stadt Charkiw bei einem Raketenangriff ein. Dies sei Moskaus Botschafter mitgeteilt worden. «Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Russland entgegen seinen öffentlichen Beteuerungen auch auf zivile Gebäude und die Zivilbevölkerung zielt», hieß es. Der Honorarkonsul sei bei dem Zwischenfall, der sich bereits am Dienstag ereignet habe, unverletzt geblieben. (dpa)