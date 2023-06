Verwirrung um Kadyrows Cousin: Tschetschenen-Führer will ukrainische Medien hereingelegt haben

Von: Christoph Gschoßmann

Die Familie ließ ihn allen Hass kurzzeitig vergessen: „Putins Bluthund“ Ramsan Kayrow bittet die verfeindete Ukraine um Mithilfe – dann aber plötzlich nicht mehr.

Update vom 14. Juni, 16.45 Uhr: Entgegen früherer Aussagen ist der Cousin von Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow angeblich doch nicht in der Ukraine verschollen. Adam Delimchanow sei „nicht mal verletzt“, schrieb der Chef der russischen Teilrepublik am Mittwoch auf Telegram. Kadyrow fügte hinzu, er habe die Gerüchte über Delimchanows Verschwinden in erster Linie befeuert, um ukrainische Medien hereinzulegen.

Nur Stunden zuvor hatte Kadyrow über seinen Verwandten, der auch Abgeordneter im russischen Parlament ist, geschrieben: „Ich kann Adam Delimchanow einfach nicht finden. Er meldet sich nicht.“ Außerdem schrieb der tschetschenische Kommandeur Apti Alaudinow, Kadyrow habe ihn beauftragt, Delimchanow „mit allen Mitteln“ zu finden.

Erstmeldung vom 14. Juni: Grosny – Es sind plötzlich ganz andere Töne, die Ramsan Kayrow anschlägt: Der Putin-treue Anführer der Tschetschenen droht der Ukraine im Krieg sonst mit Vernichtung. Nun bittet er angeblich kleinlaut um Hilfe. Der Grund ist die Familie: Sein Cousin und enger Verbündeter Adam Delimachanow wurde laut russischen Angaben bei einem Angriff der Ukraine verletzt. Kayrow sorgt sich um ihn - und fragt nun ausgerechnet beim Geheimdienst der verfeindeten Ukraine, ob sie etwas für ihn tun können.

Kayrow bittet Ukraine um Mithilfe und verspricht Belohnung

Ob Delimchanow noch lebt, ist aktuell unklar, ebenso sein Aufenthaltsort. Über Telegram bittet Wladimir Putins „Bluthund“ Kadyrow die Ukraine um Mithilfe bei der Suche. So schreibt er: „Ich bitte den ukrainischen Geheimdienst um Informationen über den genauen Ort und die Positionen des Angriffs mitzuteilen, damit ich meinen lieben Bruder finden kann. Ich verspreche eine großzügige Belohnung und bitte Sie um Ihre Hilfe.“ Kadyrow gilt als Ukraine-Hasser, der auch vor Forderungen von Atomwaffen nicht zurückschreckt. Dass er sich mitten im Ukraine-Krieg an den Feind wendet, zeigt seine große Verzweiflung. Die spürte er kürzlich wohl ebenfalls, wenn auch in einem anderen Maße, als sein Lieblingspferd entführt wurde.

Selbst habe er „keine Möglichkeit, Adam Delimchanow zu kontaktieren. Er meldet sich nicht.“ Auf der Gegenseite vermutet man, dass Delimchanow nicht mehr am Leben ist: Der ukrainische Regierungsberater Anton Geraschchenko schreibt, er wurde „wahrscheinlich getötet“. Laut Geraschenko ist es „kein Geheimnis, dass Delimchanow der zweite Mann in Tschetschenien ist, einer der vertrauenswürdigsten Männer Kadyrows, der mit unglaublichen Befugnissen ausgestattet ist.“

Ukraine über Delimchanow: „War kein Zufall“

Geraschenko weint Delimchanow keine Träne nach: „Und wenn er unter Beschuss der ukrainischen Artillerie geriet, dann war das eindeutig kein Zufall. Übrigens gibt es in Russland viel mehr Menschen, die ihn tot sehen wollen, als in der Ukraine selbst.“ (cgsc)

