Tucker Carlson reagiert mit Video auf Rauswurf bei Fox News

Von: Daniel Dillmann

„Wir sehen uns bald“. Mit diesem Versprechen endet das erste Statement von Moderator Tucker Carlson nach seinem Rauswurf bei Fox News.

New York - Erstmals nach seinem überraschenden Aus bei Fox News am Montag (24. April) hat sich Tucker Carlson am Mittwochabend Ortszeit wieder zu Wort gemeldet. Er teilte ein zweiminütiges Video auf Twitter. Es wurde innerhalb weniger Stunden mehr als sieben Millionen Mal aufgerufen.

In dem Video geht Carlson nicht konkret auf die Umstände seines Endes bei Fox News ein. Die Gründe dafür bleiben weiterhin unbekannt. Dagegen sprach der 53 Jahre alte Fernsehstar über „unglaublich dumme TV-Debatten“, die „komplett irrelevant“ seien und an die sich „in fünf Jahren keiner mehr erinnert“. Die wirklich wichtigen Debatten seien „in amerikanischen Medien nicht erlaubt“ und würden stattdessen aktiv unterdrückt. Das sei deprimierend, doch kein Dauerzustand.

Die Leute in Verantwortung, wohl ein Seitenhieb auf seine ehemaligen Vorgesetzten bei Fox News, seien „hysterisch und aggressiv und verängstigt“. Sie zögen sich deshalb auf Zwangsmaßnahmen zurück. „Doch wenn ehrliche Leute die Wahrheit sagen“, setzten sie sich auch langfristig durch, erklärte der TV-Mann. Es gebe noch Hoffnung. Sein Video beendete Tucker Carlson mit den Worten: „Wir sehen uns bald“. Wo und in welchem Format das passieren soll, bleibt weiter unklar.

Tucker Carlson: Video nach Entlassung bei Fox News geht viral

Das millionenfach aufgerufene Video erzeugte auf Twitter tausende Reaktionen - darunter auch von etlichen prominenten Persönlichkeiten des rechtskonservativen Flügels der Republikaner. Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene stimmte Carlson zu und schrieb: „Amerika freut sich darauf, Dich bald wiederzusehen.“ Ihr Kollege Matt Gaetz bedankte sich bei dem Ex-Moderator.

Auch die gescheiterte Gouverneurskandidatin Kari Lake freute sich über die zahlreichen Interaktionen, die das Video Carlsons innerhalb kurzer Zeit ausgelöst hatte. Zuvor hatte sie auf dem rechtsradikalen TV-Sender Newsmax bereits ein Statement des Moderators zu den Umständen seines Rauswurfs gefordert.

Erstmals nach seinem Rauswurf bei Fox News meldet Tucker Carlson sich zu Wort. © Screenshot Twitter

Fox News setzt Tucker Carlson vor die Tür - Gründe bleiben unklar

Um die ranken sich unterdessen Spekulationen. Auch aus seriösen Quellen wie der New York Times. Die US-Zeitung wies in einer Reportage auf bislang unveröffentlichte Textnachrichten Tucker Carlsons hin, in denen der Moderator sich nicht nur abfällig über Donald Trump geäußert hatte, sondern vor allem schwer misogyn gezeigt hatte.

Fox News versucht seit längerem, die frauenfeindliche Atmosphäre, die offenbar bei dem Sender herrscht, zu überwinden. 2016 musste Roger Ailes den Sender verlassen, 2017 traf es Bill O‘Reilly. Beiden wurde eine offene Frauenfeindlichkeit im Umgang mit Angestellten und Gästen vorgeworfen.