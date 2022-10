Berliner Grünen-Abgeordneter erntet Kritik für Palmer-Tweet: „Erster AfD Oberbürgermeister“

Von: Stefanie Fischhaber

Die Wiederwahl von Tübingens OB Boris Palmer löste gemischte Reaktionen aus. © Bernd Weißbrod/ dpa

Boris Palmer wurde als Tübingens Bürgermeister wiedergewählt. Bei den Grünen verursachte das gemischte Gefühle. Grünen-Politiker Franco verglich Palmer mit der AfD.

Tübingen/ Berlin - Am Sonntag (23. Oktober) wurde Boris Palmer zum dritten Mal als Oberbürgermeister von Tübingen gewählt. Anders als in den letzten Jahren allerdings als unabhängiger Kandidat und nicht für die Grünen. Seine Wiederwahl wurde jedoch nicht von allen Parteimitgliedern begrüßt. Der Berliner Grünen-Abgeordnete Vasili Franco übte auf Twitter scharfe Kritik am neu gewählten Oberbürgermeister.

Palmer bleibt Tübingen OB: Grünen-Politiker macht AfD-Vergleich

Boirs Palmer polarisiert bei den Grünen. Wegen Streitereien und Rassismusvorwürfen ruht Palmers Parteimitgliedschaft bei den Grünen noch bis Ende 2023. Nicht alle Parteimitglieder waren deshalb begeistert von seiner Wiederwahl in Tübingen. Der Berliner Grünen-Innenpolitiker Vasili Franco schrieb am Montag auf Twitter: „Mit Boris Palmer hat Deutschland jetzt den ersten AfD Oberbürgermeister. Traurig!“

Für seinen AfD-Vergleich erntete Franco harsche Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz schrieb: „So ein Bullshit, lieber Vasili! Meine Güte.“ Auch Grünen-Chef Omid Nouripour distanzierte sich von Franco. „Das ist in der Sache grottenfalsch“, zitierte ihn der Tagesspiegel.

Kritik für AfD-Vergleich: Berliner löscht Tweet über Palmer

Mittlerweile wurde der Tweet gelöscht. Stattdessen schrieb Franco: „Es ist 2022 und Rassismus ist immer noch kein Ausschlusskriterium.“ Er wolle die Debatte nicht weiter anheizen und werde sich öffentlich nicht weiter zu dem Thema äußern, sagte Franco der Deutschen Presse-Agentur.

Dass der Wahlsieg Palmers innerhalb der Partei unterschiedlich bewertet wird, zeigt der Tweet von Cem Özdemir: „Man kann’s ja so sehen: Über 70 Prozent wählen auf die ein oder andere Art in Tübingen grün. Herzlichen Glückwunsch an den Wahlsieger Boris Palmer“, gratulierte der Stuttgarter am Sonntag.

Gemischte Reaktionen auf Palmers Wiederwahl: Laschet gratuliert

Auch bei anderen Parteien kam die Wahl Palmers gemischt an. „Danke für nichts Tübingen. Wenn so ein unerträglicher Narzissmus zum Erfolgsmodell wird, ist das toxisch für die politische Kultur“, schrieb die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori.

„Als unabhängiger Kandidat ohne Unterstützung seiner Partei eine Wahl zu gewinnen, verdient Respekt und Anerkennung. Glückwunsch an Boris Palmer und an die Studentenstadt Tübingen, dass sie sich mit 62 Prozent Wahlbeteiligung nicht vorschreiben lassen, wen sie zu wählen haben“, beteiligte sich auch der ehemalige CDU-Chef Armin Laschet an der Diskussion.

Boris Palmers Wiederwahl polarisiert

Wie streitbar der 50-Jährige ist, zeigte er auch in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine“, sagte er der dpa und zitierte damit einen Spruch des verstorbenen Altkanzlers Helmut Schmidt (SPD). Noch am Wahlabend polarisierte er mit einer Aussage gegenüber einem Journalisten im SWR-Interview. (sf mit dpa)